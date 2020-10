TAP. Sindicato dos tripulantes cria equipa de trabalho para reestruturação

A330-900neo_TAP_-e1502381143851-395f9e2a732df758a47f1ff3bf53ca405c627645

O sindicato que representa os tripulantes defende que os trabalhadores da TAP não estão a ser ouvidas no âmbito do processo de reestruturação. Para responder a isto, decidiu criar uma equipa de trabalho multidisciplinar.

"A Direção do SNPVAC sempre assumiu que está disponível para colaborar no processo de reestruturação da TAP de forma responsável, na defesa da nossa companhia e da manutenção dos postos de trabalho. Não podemos aceitar que este processo de reestruturação nos seja apresentado como um facto consumado, sem antes serem ouvidas as estruturas representativas dos trabalhadores, nomeadamente o SNPVAC", pode ler-se no comunicado que o sindicato que representa os tripulantes enviou aos associados da TAP, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Perante esta situação, o SNPVAC decidiu criar uma equipa de trabalho multidisciplinar que tem quatro objetivos. Em primeiro lugar, assegurar uma colaboração do sindicato na construção de uma solução que ajude à viabilização da empresa. Em segundo, minimizar o impacto da reestruturação nas condições profissionais dos associados. E também assegurar que os eventuais sacrifícios são repartidos de forma justa, equilibrada e transversal a todos os grupos profissionais. Por fim, manter os associados informados de todas as opções ponderadas e o conteúdo do plano de reestruturação.

Devido à pandemia, e tal como muitas outras companhias aéreas, a TAP precisou de receber ajuda financeira. Essa ajuda chegou através de uma Ajuda de Estado, negociada com Bruxelas, de até 1.200 milhões de euros. Em troca, a companhia tem de implementar um plano de reestruturação que deverá ter efeitos ainda efeito sobre o número de trabalhadores, rotas e aviões.

O governo já fez saber que o empréstimo de 1.200 milhões de euros vai ser esgotado na totalidade neste ano. E, dada a elevada incerteza que todo o setor atravessa, assumiu na proposta de Orçamento do Estado para 2021 que poderá dar garantias no valor de 500 milhões de euros.

Entretanto, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse recentemente no Parlamento que até ao final deste ano vão sair 1600 pessoas do grupo TAP, que tinham um vínculo a termo com a empresa.

O plano de reestruturação tem de ser entregue na Comissão Europeia até 10 de dezembro. Contudo, o governo pretende envia-lo a Bruxelas em novembro.