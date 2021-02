TAP: Sindicato dos tripulantes reúne-se com administração esta segunda-feira

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2021 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sindicato que representa os tripulantes e a administração da TAP voltam a reunir-se na tarde desta segunda-feira, 1 de fevereiro, apurou o Dinheiro Vivo. Em cima da mesa continuará a estar o acordo de emergência, que deveria ter sido alcançado até 31 de janeiro. Mas, e como o jornal Público avançou este domingo, o prazo para que seja alcançado um acordo de emergência foi alargado por dois dias.

Em dezembro, quando o governo enviou o plano de reestruturação da TAP para Bruxelas indicou que os acordos de empresa teriam ser suspensos para que fosse possível fazer mudanças nos quadros da empresa. Os acordos de empresa apenas podem ser suspensos quando as empresas são declaradas como estando em situação económica difícil. Tal já aconteceu há umas semanas e o que tem estado a ser negociado entre a empresa e os sindicatos é um acordo de emergência que esteja em vigor até 2024, vigência do plano de reestruturação.

O documento que foi enviado para a Comissão Europeia prevê que saiam cerca de 2000 funcionários do grupo. Isto é, 750 tripulantes, 500 pilotos e 750 elementos de terra de várias áreas. O que os sindicatos têm referido que têm colocado em cima da mesa das negociações são soluções voluntárias, ou seja, que passam por reduções do tempo de trabalho, saídas voluntárias e reformas antecipadas.

Ainda na semana passada, no parlamento, Henrique Louro Martins, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), disse que as saídas de tripulantes previstas não fazem "sentido porque a TAP daqui a um ano vai começar a contratar. O número de tripulantes que temos hoje para o número de tripulantes que iremos ter daqui a quatro anos uma diferença de 81".

Por isso, defendeu, que "não é preciso despedir" mas sim "negociar". Indicaram que não conhecem o plano de reestruturação e que "os números que fazem faltam" para poderem conhecer um pouco melhor a situação "chegaram dia 18 deste mês. A empresa quer resolver em 10 dias o que deveria ter feito em sete ou oito meses".

"É claro que o nosso sindicato quer chegar a um entendimento. O acordo de emergência que está em cima da mesa é um completo atentado aos direitos dos trabalhadores, há contratação coletiva. É preciso haver honestidade negocial neste processo. A TAP não pode passar seis ou sete meses a dizer que é preciso intervenção dos sindicatos para todos abraçarmos esta causa, a de salvar a TAP, mas o que é facto é que a 10 dias do fim do mês é que há uma verdadeira ação para se negociar e chegar a algum lado", disse ainda o representante dos tripulantes aos deputados no Parlamento.

Por outro lado, e em resposta a questões apresentadas pelos deputados, o responsável explicou que "o sindicato não fez nenhuma proposta ao governo, fez uma proposta à TAP, com base em medidas voluntárias - reformas, reforças antecipadas, rescisões por mútuo acordo, trabalho em tempo parcial - indo ao encontro da sugestão da própria empresa numa reunião que tivemos em novembro".

"As propostas centraram-se em provar, e o sindicato consegue provar, que o valor que a TAP afirma ser necessário atingir já este ano, que é uma massa salarial de 70 milhões de euros, nós através destas propostas de adesão voluntária conseguimos chegar a esta meta e com isso evitar todos os despedimentos", rematou.

TAP suspende voos

A TAP anunciou este domingo, 31 de janeiro, a suspensão de 93% da sua operação em fevereiro, acima da redução de 73% anteriormente prevista, devido às novas restrições à mobilidade impostas no âmbito da epidemia do novo coronavírus e à queda adicional da procura.

Numa mensagem aos colaboradores, a que a Lusa teve acesso, assinada pelo presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, e pelo presidente da Comissão Executiva, Ramiro Sequeira, a TAP informou que, face às novas restrições e a "uma queda adicional da procura", decidiu "suspender 93% do total da sua operação - quando comparada com o mês de fevereiro do ano passado, pré-covid".

"O anterior plano de voos, ajustado em baixa há cerca de dez dias, já muito condicionado por diversas restrições e fraca procura, apontava para uma redução da oferta de 73% em fevereiro", apontou a empresa.

Entre as novas medidas adotadas para combater a pandemia estão a exigência de apresentação de testes negativos no embarque, a imposição de quarentenas, a proibição de entrada de viajantes e cidadãos dos países mais afetados pela pandemia, a suspensão e proibição de voos e confinamentos obrigatórios.

"À proibição e suspensão de voos nas ligações aéreas entre Portugal e países como o Reino Unido, Angola, Brasil e Alemanha, junta-se o novo quadro do estado de emergência português, que entrou hoje em vigor, o qual mantém o autoconfinamento e determina a proibição de deslocações de cidadãos nacionais para fora do território nacional, o que está em linha com a tendência europeia e mundial, de restrição temporária de todas as viagens não essenciais", salientou a TAP.