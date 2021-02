TAP: SITEMA diz que salvou 174 postos de trabalho

Aviões da TAP Air Portugal parados no aeropoto Humberto Delgado, em Lisboa © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O SITEMA - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves diz em comunicado que em resultado das negociações realizadas, acordou "apresentar aos trabalhadores sindicalizados o compromisso, de boa fé realizado com a TAP, de serem reduzidos ao máximo o número de despedimentos".

"O SITEMA e a TAP chegaram a um teto de 50 técnicos de manutenção de aeronaves (TMA) que poderão recorrer à transferência do seu vínculo contratual para a Portugália Airlines e a reformas antecipadas. Para os restantes trabalhadores sindicalizados no SITEMA na condição de eventual despedimento, o que poderia atingir 124 pessoas, o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves acordou um modelo de mitigação do impacto que reduz a zero os despedimentos entre os seus associados. Através deste modelo é implementada uma redução do Período Normal de Trabalho para todos os profissionais sindicalizados, com a consequente redução de vencimento, modelo este que permite a manutenção dos 124 postos de trabalho", diz em comunicado.

"A redução do período normal de trabalho dos técnicos sindicalizados está fixada nos seguintes termos: 15% em 2021; 10% em 2022; 5% em 2023. A partir de 1 de janeiro de 2024 o Período Normal de Trabalho volta a ser a tempo completo".

Tal como sucede com outros sindicatos, o SITEMA indica que caberá à TAP a distribuição equitativa do tempo de trabalho, visando que nenhum TMA seja beneficiado ou prejudicado. E também não haverá recurso a horas extraordinárias.

"As medidas de adesão voluntária para desvinculação da empresa são, à semelhança do que acontece para os restantes trabalhadores da companhia aérea de bandeira de Portugal, cessação amigável de contrato de trabalho, pré-reforma, reformas antecipadas, licenças sem vencimento de longa duração ou, entre outras, trabalho a tempo parcial, sendo que a TAP se compromete a informar regularmente o SITEMA acerca do grau de execução das medidas voluntárias relativas aos seus associados", nota o sindicato.

O corte salarial para estes trabalhadores começa na parte do vencimento acima de dois salários mínimo, "nas proporções de 25% em 2021, 2023 e 2024 e de 20% em 2022, ficando reduzidas as prestações retributivas com expressão pecuniária indexadas ao vencimento por via da redução do referencial de cálculo. Até 2024 ficam também suspensas as evoluções de carreira e congeladas as anuidades devidas durante o mesmo período".

Paulo Manso, presidente da direção do SITEMA diz em comunicado que "é extremamente importante para o SITEMA a implementação de medidas verdadeiramente reestruturantes na empresa, para as quais sempre demonstrámos disponibilidade e interesse. Estamos totalmente empenhados em contribuir ativamente no seu desenho e implementação".