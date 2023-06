TAP: SNPVAC e administração acordam adicional ao prémio do acordo de empresa

© Steven Governo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Junho, 2023 • 19:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a administração da TAP acordaram o pagamento mensal de um adicional ao prémio de assinatura do Acordo de Empresa (AE), enquanto decorrerem as negociações.

"[...] Ficou acordado, entre as duas partes, o pagamento mensal de um valor adicional ao prémio de assinatura do Acordo de Empresa", lê-se num comunicado enviado aos associados do SNPVAC, a que a Lusa teve acesso.

O pagamento, que aguarda "luz verde" do Governo, terá efeitos a partir de 01 de julho, enquanto decorrerem as negociações.

A direção desta estrutura sindical e a administração da TAP estão a negociar um novo AE, mas, "apesar das conversações estarem a decorrer a um ritmo normal", não vai ser possível chegar a acordo dentro dos prazos inicialmente estipulados no protocolo de negociação.

Desta forma, as duas partes decidiram acordar o pagamento deste adicional.

Entre quarta e quinta-feira, o sindicato vai realizar duas sessões de esclarecimento aos associados para enquadrar este pagamento e "clarificar as suas especificidades".