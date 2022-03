TAP: Manutenção preocupada com segurança nos aviões por falta de trabalhadores. Transportadora nega

© Fábio Poço/Global Imagens

Estalou o verniz entre os técnicos de manutenção de arenoves e a TAP. Em causa estão as declarações do Sitema - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves que colocou em causa a segurança da TAP acusando a transportadora de estar a operar com um rácio de técnicos de manutenção por aeronave abaixo da média internacional, devido aos cortes salariais que têm levado à saída destes profissionais da empresa de aviação.

Num comunicado enviado à imprensa esta quinta-feira, 31, a estrutura sindical diz estar preocupada "com as condições dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves e com o impacto que daí pode resultar para a segurança da operação da TAP".

"A empresa está a perder, a cada dia, trabalhadores para a concorrência, nomeadamente para empresas em Espanha e em França", refere o Sitema que justifica o cenário com os cortes salariais de 40% e com a redução do horário de trabalho, medida aplicada no âmbito do plano de reestruturação de que a TAP está a ser alvo por Bruxelas.

O sindicato acusa a companhia aérea de bandeira de estar operar com "um rácio de 1,2 técnicos de manutenção por aeronave, abaixo da média internacional de 3,2 e do período anterior à reestruturação, em que operava com um rácio de 1,44 técnicos por avião".

TAP fala em informação "totalmente errónea"

A TAP já reagiu à informação divulgada pelo Sitema que classifica de "totalmente errónea, lamentável e irresponsável".

"A TAP conta atualmente nos seus quadros com um total de 831 Técnicos de Manutenção de Aeronaves (TMA) e um total de 76 aviões na sua frota (excluindo a frota operada por Portugália e White, que têm manutenção própria), o que representa um rácio de 10,9 TMA por avião", responde a transportadora em comunicado.

A empresa gerida por Christine Ourmières nega também que os técnicos de manutenção tenham sido alvo de um corte salarial de 40%.

"Os cortes dos TMA associados dos SITEMA, negociados com este sindicato e por ele aceites no âmbito dos acordos de emergência estabelecidos, não são de 40%, conforme referido no comunicado enviado pelo SITEMA às redações, mas de 30%. Também aqui o SITEMA transmite informação errada e pouco rigorosa", acusa, relembrando que "as circunstâncias atuais em que a TAP exerce a sua atividade são públicas. No âmbito da ajuda do Estado português à TAP e do plano de reestruturação em curso, todos os trabalhadores da TAP têm cortes salariais".

A transportadora sublinha, na mesma nota, que "integra o TOP 10 das companhias aéreas mais seguras do mundo, sendo considerada já em 2022 a Companhia aérea mais segura da Europa e quinta a nível mundial, de acordo com a entidade independente Airline Ratings" e, por isso mesmo "não podem ser postas em causa com base em alegações erradas e sem fundamento e em declarações irresponsáveis e lesivas do bom nome da TAP.

"A TAP lamenta profundamente e repudia este tipo de atitude por parte do SITEMA e do seu presidente, Paulo Manso".