TAP tem melhor novembro de sempre em passageiros

A TAP transportou em novembro 1,25 milhões de pessoas. Foram mais 129 mil passageiros do que no período homólogo (+11,5%), o que tornou este mês no melhor novembro da história da companhia.

A empresa “cresceu em novembro em todos os segmento de rede em que opera (Portugal Continental, ilhas, Europa, América do Norte, Venezuela, Brasil e África)”, assinalou a companhia em comunicado, destacando “o crescimento de 53% nas rotas da América do Norte”; “a continuação da recuperação no Brasil, com mais 2% de passageiros”; e “o crescimento absoluto de mais 63 mil passageiros nas rotas europeias excluindo Portugal, que equivalem a um crescimento de 9% relativamente a novembro de 2018”.

No acumulado do ano, a transportadora aérea já contabilizou um total de 15,8 milhões de passageiros, mais 1,1 milhões que em igual período de 2018. Diz a TAP que “conseguiu assim, até final de novembro, transportar o mesmo número de passageiros que em todo o ano de 2018”.

Para dezembro, a empresa tem boas expectativas, uma vez que “é tradicionalmente, a par com agosto, um dos meses com procura mais elevada ao longo do ano” por causa da quadra natalícia e Réveillon.

A empresa liderada por Antonoaldo Neves nota que em novembro, o RPK (medida que avalia o número de passageiros por quilómetros voados) cresceu 15,7%, enquanto o ASK (medida que mede lugares por quilómetros voados) teve um incremento de 12,5%, o que possibilitou uma melhoria da taxa de ocupação dos voos (load factor) de 2,1 pontos percentuais. No acumulado do ano, a ocupação está nos 80,5%.