TAP: Trabalhadores sem confiança na administração pedem demissão da CEO

Há muito que a paz social na TAP é uma miragem e a relação entre a gestão da empresa pública e os trabalhadores tem sido pautada por um braço de ferro sem fim. A lista de polémicas que envolve a transportadora no último ano é longa e o cheque de 500 mil euros pago à ex-gestora Alexandra Reis a título de indemnização para abandonar a companhia foi a gota de água. Apesar de o governo manter a administração da TAP presa por um fio, enquanto aguarda o veredito da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), os trabalhadores acreditam não haver dúvidas de que a gestão da TAP perdeu credibilidade e pedem a Christine Ourmières-Widener que assuma o mea culpa e se demita.



"A CEO da TAP tem uma responsabilidade de gestão de dinheiros públicos que não se viu, a confiança que há na própria CEO é mínima. As condições de continuar à frente da companhia, até por uma questão de credibilidade, são poucas ou nenhumas", defende o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC). Tiago Faria Lopes não tem dúvidas de que a porta da rua é o único caminho para a gestora francesa. "Tem de apresentar a demissão. Se alegadamente mentiu à CMVM, que é uma entidade reguladora de respeito e idónea, o que fará aos restantes trabalhadores? A confiança foi perdida", afiança.



O dirigente sindical vê a saída do antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação como um ato de "grande responsabilidade e bom senso a nível político" e pede que Ourmières-Widener lhe siga os passos, mas não sozinha. "É uma questão de responsabilidade de gestão e empresarial. O ex-ministro Pedro Nuno Santos trouxe a CEO e também o chairman, Manuel Beja [para a TAP]. Se o ministro se demitiu, eles também se devem demitir", acrescenta. Também o representante dos tripulantes concorda que as condições para a presidente-executiva se manter na liderança da transportadora "são mínimas".



"Eticamente, numa empresa que tem cortes substanciais em todo o grupo, aqueles valores [pagos a Alexandra Reis] são vergonhosos e eticamente reprováveis. Não vale a pena dourar a pílula, a atual administração está muito mais fragilizada. Toda aquela postura do profissionalismo, da rigidez e do plano de reestruturação que era intocável caiu por terra", lamenta Ricardo Penarroias. O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acredita que depois de Alexandra Reis e Pedro Nuno Santos terem "assumido a responsabilidade e se terem demitido" a CEO deve copiar o exemplo.



Os meandros da saída da ex-secretária de Estado do Tesouro da administração da TAP continuam por explicar e falta de transparência na empresa levanta dúvidas nos corredores. "Consideramos imoral o valor e a forma como aconteceu a indemnização. Temos muitos outros colegas que têm abandonado a companhia e que não têm sequer a oportunidade de fazer uma rescisão de mútuo acordo porque a companhia não permite. Tem de ser igual para todos, independentemente do cargo, tem de existir uma linha condutora", pede o presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema), Jorge Alves.



Cortes salariais

O silêncio tem sido a resposta da TAP face a toda a polémica e, dentro de casa, os trabalhadores continuam a aguardar uma explicação. "A administração nunca nos chamou, nunca fomos ouvidos ou esclarecidos, nunca houve qualquer comunicado aos trabalhadores", confirma o representante dos pilotos. A ausência de palavras da companhia torna-se ensurdecedora depois de dois anos de um plano de reestruturação que levou ao despedimento de mais de dois mil trabalhadores. Os que ficaram continuam a suportar um corte de 25% nos vencimentos mensais acima dos 1410 euros.



Pedro Nuno Santos garantiu, em outubro passado, que o fim dos cortes salariais só seria possível quando a empresa não desse prejuízo. "Estamos a fazer uma trajetória de recuperação da empresa e só conseguiremos pôr fim aos cortes quando tivermos uma empresa saudável, capaz de poder repor a situação dos trabalhadores da TAP", assumiu num debate no Parlamento.



O primeiro-ministro já levantou a ponta do véu sobre o fecho de contas da transportadora, garantindo que este será "uma boa notícia", deixando antever que TAP venha a apresentar resultados anuais positivos pela primeira vez em cinco anos, isto, depois de ter arrecadado lucros de 111,3 milhões de euros no terceiro trimestre de 2022. O cenário foi ontem confirmado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, que garantiu que a TAP está a conseguir resultados positivos antecipando em "alguns anos" as metas definidas por Bruxelas.

A rápida recuperação das contas da empresa, que está um passo à frente das previsões feitas pela Comissão Europeia, tem sido a bandeira da transportadora para justificar a sua política de gestão, mesmo no meio de um caos que se adensa, com mais cinco dias de greves dos tripulantes de cabine agendada para as próximas semanas. Mas Christine Ourmières-Widener tem reiteradamente descartado uma mexida nos salários, garantindo que não é possível ir além do acordo com Bruxelas.



Acordos de empresa

As negociações dos novos Acordos de Empresa (AE) têm sido outra das dores de cabeça que tem espoletado o clima de tensão na TAP. Depois dos tripulantes, também o pessoal de terra se diz "incrédulo" com a proposta apresentada pela companhia no passado dia 30 de dezembro.



"Estamos revoltados, as pessoas estão revoltadas. Consideramos a proposta insultuosa, ao nível do terceiro mundo. Se já estava tudo a arder ainda meteram mais gasolina e os tempos que se adivinham não serão fáceis", antecipa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Aviação (SITAVA) que não coloca de parte o cenário de avançar com greves, à semelhança dos tripulantes.



"Alguma coisa terá de acontecer. Os trabalhadores de terra já esgotaram a paciência que tinham para com esta administração e vão claramente expressar-se em breve", aponta. Paulo Duarte considera "inaceitável" o documento entregue pela TAP ao SITAVA que diz colocar "as condições de trabalho no século XIX". "Sugerem coisas que já nem existem no Código do Trabalho. Como um banco de horas com adaptabilidade, a redução dos dias de férias, a redução do pagamento do trabalho extraordinário. Acabam com as carreiras, com o trabalho noturno, não há progressão nem nenhuma expetativa para os trabalhadores. No atual estado de coisas, com a revolta que há, só pode ter sido um ato de insanidade entregar aquilo aos sindicatos", enumera.



O dirigente acredita que não é possível negociar a proposta apresentada pela TAP que está "bastante distante" da realidade e relembra que o aumento da inflação aliado aos cortes salariais pesam demasiado na vida dos trabalhadores. Apesar de o SITAVA poder agora apresentar uma contraposta à empresa, Paulo Duarte diz que não vale a pena fazê-lo e que estão praticamente fechadas as janelas de diálogo.

"Nem sequer vamos perder tempo. É ofensivo e revoltante. Sentimo-nos humilhados e não merecíamos isto. Estamos tão ofendidos que é impossível. Até o relacionamento futuro com a administração, será difícil olhá-la olhos nos olhos", garante.