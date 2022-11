TAP: Tripulantes aprovam greve para 8 e 9 de dezembro

© Goncalo Villaverde

Os tripulantes da TAP aprovaram esta tarde um pré-aviso de greve para os dias 8 e 9 de dezembro. A votação decorreu durante a assembleia-geral de emergência convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Segundo apurou o Dinheiro Vivo, o protesto foi aprovado por "larga maioria". Os tripulantes estão reunidos desde as 11h00 para discutir a proposta apresentada pela TAP para o novo Acordo de Empresa (AE). O sindicato, que se sentou à mesa com a administração da empresa a 14 de outubro, considera o documento " indigno e inqualificável" e convocou de imediato uma assembleia-geral de emergência para definir mecanismos de protesto.

A CEO da TAP admitiu ontem que caso esta greve se concretizasse, iria pesar nas contas da empresa. "Uma greve seria um desastre porque iria por em causa todo o bom trabalho que foi feito pelos trabalhadores e pela empresa. Uma greve nunca é boa para nenhuma empresa. O diálogo que precisamos de ter não deveria passar por este tipo de ação mas não em cabe a mim decidir e acredito que nos devamos sentar à mesa e ver o que é possível fazer", disse Christine Ourmières-Widener, durante a conferência de imprensa da apresentação dos resultados trimestrais.

O atual AE assinado com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), datado de 2006, foi denunciado pela TAP e a nova proposta não convence os tripulantes, que dizem que o documento apresentado não poderá servir de base de negociação. "Entendemos que esta proposta é indigna e inqualificável. Não conseguimos sequer fazer um quadro comparativo entre o modelo apresentado e o atual AE. A empresa, além dos cortes salariais [impostos no ATE] quer transformar unilateralmente a própria génese da negociação do acordo de empresa de 2006 e isso é grave", disse recentemente ao Dinheiro Vivo o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias.