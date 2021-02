TAP: Tripulantes com redução salarial de 25% a partir de 1200 euros este ano

Porto, 02032010 -aeroporto sá Carneiro / aviões da Tap (Foto Lisa Soares / Global Imagens) © Lisa Soares / Global Imagens

Todos os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP chegaram a um entendimento com o governo e com a administração da companhia para um acordo de emergência. No caso dos tripulantes, e de acordo com o acordo a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o acordo abrange cerca de 2760 tripulantes de cabine. O acordo alcançado prevê reduções na massa salarial mas também alterações no número de elementos de cabine por avião e medidas de cariz voluntário para diminuir o corpo de tripulantes da companhia.

Num comunicado enviado aos associados, o Sindicato de Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) - a que o Dinheiro Vivo teve acesso - diz que a 12 de janeiro enviou à administração da TAP uma proposta que, "não colocando em causa os objetivos do Plano de Reestruturação, permitia evitar despedimentos através da adoção de medidas de caráter voluntário". Sustentam que a empresa "não respondeu a essas propostas, nem implementou qualquer regime de adesão voluntária (facto a que se tinha comprometido até 30 de dezembro de 2020) e optou por enviar ao SNPVAC, uma proposta de acordo de emergência que suspendia todas as cláusulas remuneratórias e as referentes a condições laborais existentes no Acordo de Empresa". O excesso de tripulantes identificado na sua proposta inicial incluía 140 Supervisores de Cabine, 428 Chefes de Cabine e 178 CAB. Os restantes seriam sujeitos a um corte na massa salarial de 25%.

"Após uma longa maratona negocial, foi possível alcançar um acordo que protege 580 Tripulantes do excesso identificado pela TAP. Este número não se encontra fechado, sendo que mais postos de trabalho poderão ser salvos em função da quantidade de Tripulantes que aderirem às medidas laborais de adesão voluntária", dizem.

O acordo de emergência alcançado entre o sindicato e a empresa, e a que o DV teve acesso, prevê quanto à massa salarial que os cortes sejam de 25% nos anos de 2021, 2022 e 2023 e de 20% em 2024, último ano do plano de reestruturação. A redução da massa salarial, no caso dos tripulantes começa nos 1200 euros neste ano de 2021 e a partir dos 1330 - equivalente a dois salários mínimos nacionais - a partir de 2022.

O acordo que o SNPVAC alcançou prevê ainda um congelamento do "vencimento fixo, bem como a remuneração estabelecida em regimes remuneratórios de cada função, incluindo todas as prestações retributivas ou de outra natureza com expressão pecuniária, direta ou indireta; as remunerações e demais prestações retributivas ou de outra natureza com expressão pecuniária". Além disso, tanto "no ano de implementação e no ano de cessação da medida de ajuste salarial, o subsídio de Natal será calculado com base na média da remuneração base mensal, aplicável nos meses do ano a que se refere o subsídio". E "no ano de cessação da medida de ajuste salarial, o subsídio de férias será calculado com base na média da remuneração base mensal, aplicável nos 12 meses imediatamente anteriores ao mês do pagamento do subsídio".

Outro dos pontos passa pela redução do tempo de trabalho. Há uma redução "transversal" a todos os profissionais. Neste ano, é de 15%, será de 10% no próximo ano e de 5% em 2023. "Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, o período normal de trabalho volta a ser a tempo completo, sem prejuízo de acordos individuais que prevejam o trabalho a tempo parcial". Caberá à transportadora fazer a distribuição dos horários de trabalho dentro de cada voo.

O plano de reestruturação enviado para a Comissão Europeia em dezembro previa a saída de cerca de 2000 funcionários, dos quais cerca de 750 eram tripulantes. O que acordo de emergência agora alcançado diz que há medidas voluntárias que vão ser adotadas pela empresa. Entre elas está a cessação amigável de contrato de trabalho, pré-reforma, reformas antecipadas, licenças sem vencimento de longa duração, trabalho a tempo parcial e outras.

Há ainda outra questão. O plano de reestruturação previa um reforço do papel da Portugália e para isso a empresa iria duplicar a sua frota. Os tripulantes dizem agora que, no âmbito das medidas voluntárias, a TAP "admite recorrer, mediante as necessidades, a um programa de transferências de tripulantes de cabine para a PGA" durante o acordo de emergência "através de transferência definitiva ou cedência ocasional, sendo aplicáveis as condições de trabalho previstas para os Tripulantes de Cabina da Portugália".

Tripulantes por voo

Um outro ponto do acordo entre o sindicato e a administração prevê também mudanças nas equipas por voo. O que o documento indica é que nos aviões da frota de médio curso, a companhia detida em 72,5% pelo Estado vai passar "a operar com a tripulação mínima definida pelo fabricante". Sendo que no longo curso a "tripulação será reduzida em um elemento, passando a operar com um Supervisor e um Chefe de Cabina".

"As partes acordam que com estas tripulações será realizado serviço a bordo, podendo o serviço ser ajustado e adequado às tripulações agora definidas. Será criada uma comissão para acompanhamento das novas cargas de trabalho e do serviço", pode ler-se no documento a que o DV teve acesso.