TAP: Tripulantes e companhia tentam alcançar "acordo de emergência"

Num comunicado aos associados, a que a Lusa teve acesso, o SNPVAC, que esteve hoje numa reunião com a TAP e o Governo, referiu que, no encontro, "foi possível demonstrar" que os tripulantes estão "preparados para apresentar o desenho de medidas de adesão voluntária que permitam uma reestruturação, sem o recurso a mais despedimentos".

De acordo com a mesma nota, "estas reuniões terão como objetivo alcançar um acordo de emergência que permita a conciliação desses objetivos", podendo assim "evitar-se a imposição de um regime sucedâneo", diz o SNPVAC, sem mais detalhes.

O sindicato reuniu-se com o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Santos Mendes, um assessor do ministro das Infraestruturas e Habitação, o 'chairman', Miguel Frasquilho, o presidente executivo, Ramiro Sequeira, e um assessor do Conselho de Administração da TAP.

De acordo com a mesma nota, a estrutura sindical reafirmou que "a sua principal preocupação é a manutenção dos postos de trabalho e a dignidade" desta classe profissional, "não descurando a viabilidade futura da empresa".

A TAP "comprometeu-se diante dos representantes do Governo a agendar reuniões nas próximas semanas" e manifestou "a intenção de negociar um novo acordo de empresa até ao final de 2021", disse o sindicato.

A administração da TAP já tinha admitido esta quinta-feira que iniciou uma ronda de negociações com os sindicatos. E adiantou que está para breve a publicação da declaração da empresa em situação económica difícil, um passo "essencial" no processo de reestruturação. O plano de reestruturação da TAP, entregue em Bruxelas em dezembro, prevê a suspensão dos acordos de empresa, medida sem a qual, de acordo com o ministro Pedro Nuno Santos, não seria possível fazer a reestruturação da transportadora aérea.

O documento entregue à Comissão Europeia prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas. O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.

O ministro das Finanças, João Leão, numa entrevista à Reuters, publicada esta quinta-feira, mostrou-se confiante numa aprovação da Comissão Europeia ao plano de reestruturação da TAP. E admitiu que foi proposto a Bruxelas por parte do Estado uma opção de converter parte do empréstimo em capital, o que poderia fazer com que o Estado passasse a deter 90% do capital da companhia.

"Estamos a propor que uma grande parte deste empréstimo (1200 milhões de euros) seja convertida de empréstimo para capital, para que os indicadores financeiros da empresa melhorem", disse o ministro à Reuters.

"A principal preocupação do plano passa por tornar a empresa sustentável", sublinhou Leão, indicando que as negociações formais com a Comissão Europeia começaram este mês. "Esperamos que o plano seja aprovado no primeiro trimestre."

Short list para CEO

O Jornal Económico avança esta sexta-feira que o alemão Jaan Albrecht Binderberger está na short-list de nomes selecionados pela consultora Korn Ferry para novo presidente executivo da TAP. Ligado ao setor da aviação há cerca de quatro décadas, tendo estado à frente dos destinos da Saudi Arabian Airlines (Saudia) até ao início de 2020.