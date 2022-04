TAP vai reforçar equipa de tripulantes com 250 novas contratações. Pilotos ficam de fora

© Steven Governo/Global Imagens

A TAP anunciou que vai contratar 250 tripulantes de cabine para reforçar a operação de verão. Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados da companhia aérea, que decorreu esta segunda-feira, 11, a CEO, Christine Ourmières-Widener garantiu que a transportadora está a reforçar os quadros para fazer face à procura dos próximos meses, que estima que seja de 90% face a 2019.

Christine Ourmières-Widener admitiu que este tem sido um processo "desfiador porque os outros players do mercado estão a fazer o mesmo" e sublinha que as condições oferecidas aos novos tripulantes têm de ser "justas" face à atual situação da companhia, que se encontra num processo de reestruturação.

Ainda assim, a presidente executiva garante que não tem sentido dificuldades na contratação de novos trabalhadores. A CEO acrescentou que o processo de recrutamento se encontra a decorrer e que até ao final de maio a companhia prevê ter todos os recursos operacionais para responder ao aumento da operação de verão.

Sobre a possibilidade de estender o recrutamento aos pilotos, a responsável garantiu que "não há números que indiquem que sejam necessários mais pilotos".

A TAP registou prejuízos de 1.599,1 milhões de euros em 2021. A transportadora cortou 1.480 colaboradores durante o ano passado - 900 tripulantes de cabine - e procedeu a cortes salariais que tiveram início em março de 2021, dois dos remédios impostos por Bruxelas.

Questionada sobre se o plano de corte de pessoal foi demasiado longe, devido à necessidade de contratar agora mais trabalhadores, Christine Ourmières-Widenermas responde que "sim e não". A responsável garante que com o fim da pandemia a TAP está agora "em melhor situação de prever o que será a procura face ao período da pandemia" e mostra-se com um "otimismo com cautela" face à operação de 2022, reforçando que não é possível prever a evolução dos constrangimentos da atual conjuntura, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a evolução da pandemia.

TAP apresenta plano para integrar Portugália

Nos próximos meses a TAP vai apresentar um plano para integrar a Portugália Airlines (PGA) e a UCS - Cuidados Integrados de Saúde na TAP, S.A., garantiu o CFO da companhia.

Gonçalo Pires anunciou, durante a conferência de imprensa que decorreu na sede da companhia, que esta integração será proposta aos acionistas na próxima assembleia-geral e que deverá arrancar nos próximos meses.