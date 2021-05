TAP: Vão ainda ter de sair 206 pessoas da empresa

© Steven Governo/Global Imagens

Ainda vão ter de sair cerca de duas centenas de pessoas da TAP. Numa nota interna a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a companhia sustenta que a implementação dos acordos de emergência e a adesão a medidas voluntárias permitiu reduzir "o número inicial de redimensionamento, inscrito no Plano de Reestruturação em aprovação na Comissão Europeia, de cerca de 2.000 para 206 trabalhadores".

A empresa explica que, no total, "representa uma redução de cerca de 90% face ao número inicial, sendo a distribuição da necessidade remanescente de ajustamento pelos principais grupos profissionais da TAP a seguinte: 51 pilotos, face ao número inicial de 458; 47 tripulantes de cabina, face ao número inicial de 747; 71 trabalhadores da M&E Portugal, face ao número inicial de 450; 37 trabalhadores da Sede, face ao número inicial de 300".

Na nota assinada pelo chairman, Miguel Frasquilho, e pelo CEO, Ramiro Sequeira, a transportadora sustenta que "é absolutamente crítico e necessário" concluir o redimensionamento da empresa, que foi inscrito no plano de reestruturação da empresa, enviado para Bruxelas no final do ano passado e que ainda não recebeu luz verde.

"Na perspetiva de eventuais medidas unilaterais, o próximo passo será a retirada do procedimento de lay-off, a partir de 1 de junho, dos trabalhadores que estavam em regime de suspensão da prestação de trabalho", diz a nota interna. Ainda assim, estes trabalhadores podem recorrer a rescisões por mútuo acordo "em condições similares às que foram oferecidas nas fases de medidas voluntárias (findas em 31 de maio), com compensações majoradas e superiores às legais".

Além disso, vai ser "igualmente dada a oportunidade de algumas categorias profissionais poderem também candidatar-se às vagas remanescentes na Portugália (postos de trabalho que não foram ocupadas na última fase voluntária), sendo que, em algumas funções, existem vagas em número superior ao número de trabalhadores a retirar de lay-off. Com esse esforço ainda será possível obviar à necessidade de medidas unilaterais".

Prejuízos de 365 milhões

A TAP registou prejuízos de 365,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano devido ao reforço de restrições nos voos, ao novo confinamento e à depreciação do euro face ao dólar.

"Embora se tenham observado alguns sinais de recuperação da procura em janeiro, foram impostas restrições adicionais nos voos e à mobilidade das pessoas em fevereiro e em março nos países onde a TAP opera, que forçaram a empresa a ajustar a sua capacidade rapidamente", explica a TAP num comunicado com os resultados trimestrais, divulgado no domingo à noite no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.