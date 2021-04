TAP volta a voar para o Brasil e Reino Unido

TAP Air Portugal planes sit on the tarmac at Humberto Delgado airport in Lisbon on December 9, 2020. - The Portuguese government is due to submit to the European Comission a restructuring plan of the state-owned carrier TAP Air Portugal, which received in July a 1.2 billion-euro rescue loan. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © AFP

A TAP vai voltar a voar para o Brasil e Reino Unido. A companhia aérea, em comunicado, nota que "com o levantamento da suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, a TAP retoma a sua operação, a partir desta sexta-feira, garantindo a mobilidade aérea entre Portugal e os dois países".

A transportadora aérea pretende, assim, durante o mês de abril realizar um total de 25 voos semanais para o Brasil: dois para Brasília, dois para Belo Horizonte, três para Fortaleza, seis para o Rio de Janeiro (um com partida do Porto), seis para São Paulo, dois para Recife, dois para Recife/Maceió e dois para Salvador.

No que diz respeito às ligações para o Reino Unido, a TAP "espera operar 15 frequências semanais para Londres Heathrow".

O ministério da Administração Interna anunciou esta sexta-feira que os voos com origem ou destino no Brasil e Reino Unido vão ser permitidos para viagens essenciais, mantendo-se as medidas restritivas do tráfego aéreo devido à pandemia.

"No contexto da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-CoV-2, o Governo decidiu prolongar, durante o período de estado de emergência que hoje se inicia, as medidas restritivas do tráfego aéreo", precisa o MAI, sublinhando que "é levantada a suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido, apenas para viagens essenciais", situação que já acontecia com os voos provenientes de países terceiros".

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita refere que os passageiros dos voos originários da África do Sul, Brasil ou dos países com uma taxa de incidência de covid-19 igual ou superior a 500 casos por 100 000 habitantes têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

Assim, a TAP recorda, em comunicado, que os "passageiros que cheguem a território nacional por via aérea (com exceção de crianças com menos de 24 meses de idade) têm de apresentar um comprovativo de realização de teste laboratorial RT-PCR à Covid-19, com resultado negativo, realizado 72 horas anteriores ao momento do embarque".

Além disso, os passageiros que venham do Brasil têm de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias.