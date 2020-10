Tapestry Collection by Hilton entra em Portugal via Porto

O Sé Catedral Hotel Porto - Tapestry Collection by Hilton deverá abrir no verão de 2021. © D.R.

A marca Tapestry Collection by Hilton vai estrear-se, no verão de 2021, em Portugal. O Sé Catedral Hotel Porto, um investimento do Mercan Group of Companies, vai ostentar a insígnia da cadeia líder mundial em hoteleria em regime de franchising.

O Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton, irá dispor de 77 quartos bar, restaurante e estacionamento nas proximidades.

"Apesar da contração que o setor do turismo está a sentir devido à pandemia, acreditamos que o destino tem potencialidade para continuar a atrair turistas de todo o mundo", diz Jordi Vilanova, vice-presidente do Mercan em comunicado..

Para este responsável, "com o seu estilo único e localização privilegiada no centro cultural do Porto, este hotel rapidamente se tornará um dos favoritos dos hóspedes que procuram um serviço de hospitalidade original e de luxo".

O hotel Tapestry Collection by Hilton vai juntar-se ao portfólio de mais de 40 propriedades da marca em todo o mundo.

A unidade hoteleira irá proporcionar as garantias de qualidade associadas ao nome Hilton e os benefícios do programa Hilton Honors.

Segundo Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, EMEA, do grupo Hilton "a Tapestry Collection está a ganhar força na Europa e com novos hotéis projetados em destinos como Paris e Madrid poderemos ver uma margem de crescimento significativa em todo o continente. Esperamos em particular, que esta expansão seja impulsionada pela oportunidade de fidelização, uma vez que os hotéis procuram beneficiar de visibilidade perante os 110 milhões de membros do Hilton Honors, mantendo o conceito de experiência única."