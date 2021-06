Tardes de verão à beira da piscina com sabor tropical... em plena Lisboa

© DR

Se anda a evitar praias, ajuntamentos e trânsito, o Marriott tem a solução para quem vive em Lisboa poder desfrutar do verão em sossego e segurança. Além dos pacotes diários ou mensais de acesso à piscina (com preços entre os 25 e os 160 euros) -- em pleno centro da cidade mas integrada num imenso jardim que faz esquecer a agitação lá fora -- e dos fantásticos brunches de fim de semana, volta agora a ser possível desfrutar deste ambiente excecional mesmo durante a semana. O Bar Paradiso reabriu e traz novos petiscos.

© DR

Em pleno jardim e com vista para a piscina, o Bar Paradiso - Tiki & Co oferece um espaço perfeito para almoços descontraídos ou para estar com amigos, oferecendo, de segunda-feira a domingo, entre as 11.00 e as 20.00, muitas opções de bebidas tropicais, sumos naturais, cocktails com ou sem álcool, mocktails. E vêm acompanhados de refeições ligeiras deliciosas como nachos com guacamole e queijo cheddar; calamares com maionese de lima; asitas de frango; gambas salteadas; falafel com molho de iogurte, menta e alho; sanduíches; e hambúrgueres.

Um convite a um verão mais cheio e com a garantia de segurança de que o Lisboa Marriott Hotel não prescinde.