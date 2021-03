Tarifa social de Internet. "É o papel do Estado assegurar esse caráter social, não das empresas"

Miguel Almeida, CEO da NOS. © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

O cidadão Miguel Almeida olha com bons olhos para uma tarifa social de Internet prometida pelo governo, mas o CEO da NOS lembra que sendo uma tarifa social caberá ao Estado assegurar esse caráter social, não os privados.

O Governo garante estar numa fase adiantada na produção do diploma da tarifa social da internet, que deverá ser lançada este ano, depois de junho.

"Ao que julgo saber a associação do sector, Apritel, foi ouvida, mas não sei o que de lá vai sair", diz Miguel Almeida, CEO da NOS, em entrevista ao Dinheiro Vivo, depois da apresentação do fecho de contas de 2020, ano em que a operadora registou uma queda de 35% nos lucros, para 92 milhões de euros, sofrendo o impacto da pandemia e da quebra do turismo e, com isso, das receitas de roaming.

"Do ponto de vista social parece-me uma boa medida, mas, obviamente, sendo uma tarifa social é o papel do Estado assegurar esse caráter social, não é o papel das empresas privadas. O Estado fará o que entender, com os recursos que entender alocar a essa matéria. Como cidadão parece-me bem", diz o gestor.

Quem será elegível?

O lançamento de uma Tarifa social de Internet ganhou dimensão com o confinamento do país e a maior dependência das telecomunicações que o teletrabalho e o ensino remoto gerou nas famílias. Esta semana, André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, garantiu no Parlamento, que o Governo está "numa fase muito adiantada da produção do diploma legislativo que vai materializar esta medida".

"Estamos a pensar em critérios de elegibilidade equivalentes aos da tarifa social da eletricidade e da água", afirmou o secretário de Estado, em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e habitação, reiterando que esta tarifa deve estar em vigor em julho.

"É uma medida estratégica e relevantíssima" para eliminar a exclusão de algumas pessoas no acesso ao digital, disse o governante.

Para a construção do diploma, o Executivo teve em conta o código europeu das comunicações eletrónicas (CECE), que prevê a possibilidade desta tarifa, bem como os mecanismos em vigor noutros países, disse ainda.

A diretiva europeia ainda não foi transporta, tendo Bruxelas avançado com um processo de infração a Portugal por não ter cumprido com o prazo da transposição que deveria ter ocorrido até final de 2020.