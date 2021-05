Tarifas no aeroporto de Lisboa sobem 5%

Lisboa, 19/12/2010 - Atrasos nos voos um pouco por toda a europa Na Foto: Painel das partidas do aeroporto de lisboa (Gonçalo Villaverde- Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imag

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aprovou um aumento de 4,89% nas taxas do Aeroporto de Lisboa para 2021 proposto pela ANA - Aeroportos de Portugal, ou seja, mais do dobro da subida registada no ano anterior, avança nesta terça-feira, 11 de maio, a TSF.

A proposta apresentada pela gestora aeroportuária, que prevê um aumento de 4,89% para Lisboa em 2021, é superior ao crescimento de 2020 (+1,70%) ou à variação este ano noutros aeroportos do Continente. No aeroporto do Porto, houve uma descida de 12,98% e de 5,28% em Faro. Segundo a rádio, a subida no aeroporto que serve a capital deve-se a um acerto das tarifas que segundo a ANA, à luz do contrato assinado com o Estado, deviam ter sido superiores em 2017 e 2018.

Ainda de acordo com a mesma fonte, excluindo esse acerto extraordinário, em que a ANA pretende recuperar 10,8 milhões de euros em 2021, as taxas deviam descer em Lisboa.

O setor da aviação tem atravessado uma crise devido à pandemia. Perante as primeiras reclamações das companhias aéreas, mas também a forte queda de tráfego aéreo e a hipótese levantada pela ANA de adiar o acerto nas tarifas mal calculadas para 2017 e 2018, em março a ANAC decidiu suspender a subida, à espera de um eventual acordo entre o Governo e a gestora aeroportuária.

Contudo, a ANAC confirmou que o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações informou o regulador que a ANA não pretende adiar o aumento das tarifas. O objetivo da ANA era adiar a recuperação do défice de faturação, de 2017 até 2019, caso chegasse a entendimento com o Governo sobre o cálculo do desvio de 2019.

As companhias aéreas têm estado a apresentar contestações por escrito junto da ANAC, diz a TSF.