Tarifas reguladas de gás natural agravam 0,3% a partir de 1 de outubro

Lisboa, 29/09/2019

José Varela Rodrigues 30 Setembro, 2021 • 11:24

A tarifa regulada de gás natural vai agravar 0,3% a partir de 1 de outubro (esta sexta-feira), anunciou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esta quinta-feira. Esta subida tem a validade de um ano, impactando nos valores praticados no mercado nacional, até 30 de setembro de 2022.

Em comunicado, a ERSE dá conta que este aumento traduz-se num acréscimo de quatro cêntimos para um casal que pague hoje uma média mensal de 10,90 euros por gás natural. Já para um casal com dois filhos, com um gasto média mensal de 20,23 euros, o agravamento da tarifa representa mais sete cêntimos na fatura do gás.

Não obstante, os cerca de 56 mil consumidores que beneficiam da tarifa social vão beneficiar durante um desconto de 31,2%, entre 1 de outubro deste ano e 30 de setembro de 2022. A benesse representa menos 3,40 euros mensais na fatura de um casal e menos 6,31 euros por mês nos gastos de um agregado familiar com dois filhos.

As tarifas de acesso às redes, pagas por todos os consumidores pela utilização das infraestruturas de redes e incluídas nas tarifas de venda a clientes finais dos comercializadores de último recurso e dos comercializadores em mercado, também vão descer. O regulador da energia decidiu que a descida vai desde os 2,2% na baixa pressão para os consumidores domésticos, passando por uma quebra de 3,9% na média pressão, até um decréscimo de 28,8% para a alta pressão.

A ERSE explica, ainda, que "apesar da redução da tarifa de acesso às redes, a subida no custo de aprovisionamento do gás natural justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de venda a clientes finais". Isto, devido às "sucessivas reduções de preços nos anos anteriores", que levaram a que a "variação acumulada da tarifa transitória de Venda a Clientes Finais para clientes domésticos de gás, nos últimos cinco anos, registasse uma redução de 8,4%".