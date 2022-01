Taxa de juro implícita do crédito à habitação desceu para 0,801% em dezembro (Imagem de arquivo) © Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Janeiro, 2022 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação desceu para 0,801% em dezembro passado, face a 0,807% de novembro, e o capital médio em dívida aumentou para 58.207 euros, divulgou esta quarta-feira o INE.

Ainda em dezembro, o capital médio em dívida aumentou 123 euros, fixando-se em 58.207 euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A prestação média manteve-se nos 253 euros, sendo 214 euros (85%) para amortização de capital e 39 euros (15%) para pagamento de juros.

Ainda de acordo com o INE, já nos contratos celebrados nos últimos três meses a taxa de juro desceu de 0,692% em novembro para 0,682% em dezembro e o valor médio da prestação desceu oito euros para 307 euros.

Também nos contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi de 120.389 euros, mais 1.696 euros do que nos três meses terminados em novembro.

No total do ano de 2021, diz o INE, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 0,821%, abaixo dos 0,957% de 2020.

O capital médio em dívida aumentou, em 2021, 2.428 euros para 56.668 euros e a prestação média mensal aumentou quatro euros para 237 euros.

Desde 2018 que tem subido todos os anos o capital médio em dívida no crédito à habitação, enquanto a taxa de juro implícita no crédito à habitação desce desde 2019.