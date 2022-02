Taxa do açúcar reduziu vendas em 12,5%

PRO SÃO PAULO 12/11/2012 ECONOMIA Vista das gôndolas do supermercado Pão de Açucar. FOTO: JF DIORIO/ ESTADÃO

As vendas de refrigerantes recuaram 12,5% desde 2017. A culpa é da introdução da taxa sobre as bebidas açucaradas, com impacto sobre os lucros das empresas mas sem impactos na estrutura laboral.

A edição desta terça-feira do Jornal de Negócios detalha a conclusão de um estudo de três investigadores da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), que analisaram microdados anonimizados de 19 empresas de refrigerantes portuguesas entre 2012 e 2019 e os compararam com números de 27 produtoras de água engarrafada.

A descida das vendas ditou uma quebra dos lucros das empresas de 19,3% nos últimos anos. A medida também cortou 236 mil euros à receita do IRC, o que contrasta com os 200 milhões de euros encaixados pelo Serviço Nacional de Saúde.

A mesma equipa de investigadores tinha concluído, em 2019, que as empresas produtoras de bebidas açucaradas tinham aproveitado a taxa para aumentarem os preços acima do valor do imposto.