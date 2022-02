Taxa para passageiros de aviões e cruzeiros rende 10,7 milhões em 2021

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A taxa de carbono cobrada aos passageiros de aviões e navios de cruzeiro rendeu cerca de 10,7 milhões de euros em seis meses. Implementada desde 1 de julho, a contribuição custa dois euros a cada passageiro.

Segundo a edição desta terça-feira do Jornal de Negócios, as companhias aéreas transferiram quase 10,5 milhões de euros ao regulador da aviação civil (ANAC). Posteriormente, o regulador entregou cerca de 10,2 milhões de euros ao Fundo Ambiental.

Os passageiros dos cruzeiros contribuíram com cerca de 225 mil euros, segundo dados da Administração do Porto de Lisboa (APL), um dos mais importantes do país em termos de escalas. Faturada pela APL, a taxa de carbono nos cruzeiros é repartida em três partes: 50% para o Fundo Ambiental, 25% para a câmara de Lisboa e os restantes 25% para a autoridade tributária.

A taxa de carbono serve para financiar a ferrovia e as medidas de redução das emissões de dióxido de carbono nos transportes coletivos. O Governo conta encaixar 15 milhões de euros com esta taxa em 2022.