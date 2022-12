Taxa sobre lucros excessivos custa 100 milhões de euros à Galp em 2022

© Global Imagens

A nova taxa extraordinária sobre lucros excessivos deverá ter um impacto de cem milhões de euros nas contas da Galp, informou a empresa esta sexta-feira.

"A título preliminar, este novo imposto poderá potencialmente impactar a Galp em até 100 milhões de euros no ano fiscal de 2022", lê-se numa nova enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, a petrolífera adianta que já foi aprovado na Assembleia da República "a implementação de um novo imposto que poderá ser aplicável às atividades de refinação e comercialização da Galp em Portugal, relativas a todo o ano de 2022 e 2023".

Foi a 20 de dezembro que os deputados aprovaram a proposta do governo da taxa extraordinária sobre lucros excessivos, a aplicar para já a empresas dos setores da energia e distribuição alimentar. Na votação final global, a proposta do governo foi aprovada a 21 de dezembro.

A proposta do Governo teve os votos a favor do PS, BE, PAN e Livre, a abstenção do PSD e do PCP e o voto contra do Chega e da Iniciativa Liberal.

A taxa extraordinária consiste numa contribuição de solidariedade temporária de 33% às empresas dos dois setores referidos, que em 2022 tenham registado lucros que ficaram 20% acima da média dos lucros registada nos quatro anos anteriores. A nova tributação também vai incidir sobre as micro e pequenas empresas da distribuição alimentar que integram sociedades com faturação superior a 100 milhões de euros.

A medida entrará em vigor até ao final deste ano e visará os lucros excedentários apurados nos períodos de tributação para efeitos do IRC que se iniciem nos anos de 2022 e 2023.

Aquando o debate parlamentar que antecedeu a votação, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, adiantou que a medida deverá gerar uma receita para o Estado entre 50 milhões e 100 milhões de euros.