Táxis da Free Now com desconto para trabalhadores de saúde

Os trabalhadores da área da saúde têm táxis com desconto a partir desta quinta-feira. A iniciativa é da aplicação Free Now e serve para médicos, enfermeiros, auxiliares, seguranças e administrativos que estão a ajudar os portugueses na luta contra o novo coronavírus (Covid-19).

Na tarifa Táxi Herói, as viagens têm um desconto de 40%, numa frota de mais de 150 veículos nas cidades de Lisboa e do Porto. Para beneficiar deste desconto, os profissionais de saúde têm de enviar um e-mail para ajuda@free-now.com

Nestas deslocações, a Free Now não vai cobrar qualquer comissão aos motoristas e os táxis vão passar por um processo de desinfeção e será colocada uma divisória entre o passageiro e o condutor. Estas medidas seguem as recomendações da Direção-Geral da Saúde e o decreto do Governo relativo ao estado de emergência, que limitou as condições de circulação dos táxis.

Mesmo os táxis que não trabalhem para a Free Now podem aderir a este serviço, tendo de entrar em contacto com a plataforma.

“Esta é a nossa forma de contribuir e de agradecer a todos os profissionais de saúde, que têm sido incansáveis, que diariamente lutam por todos nós e que continuam a precisar de se deslocarem para os hospitais e unidades de saúde. Acreditamos que este serviço é uma forma de facilitar essa deslocação, que pode assim ser feita com maior conforto e segurança. Tudo isto, só é possível porque contamos com a colaboração dos motoristas de táxi, que nestas alturas de crise sempre se demonstraram solidários, os quais também olham para esta iniciativa como uma forma de agradecer o espírito de entrega e sacrifício destes profissionais”, salienta Sérgio Pereira, responsável da Free Now em Portugal, citado em nota de imprensa.