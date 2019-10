Táxis e trotinetas juntos na mesma app? Só mesmo em Portugal

Portugal vai ser o primeiro país na Europa em que as trotinetas partilhadas vão aparecer numa aplicação para chamar táxis. Até ao final deste mês, o serviço da Hive vai estar integrado dentro da aplicação móvel da Free Now, anunciou a plataforma em Barcelona, durante um evento com jornalistas que o Dinheiro Vivo acompanhou.

O projeto pioneiro vai funcionar apenas na cidade de Lisboa, onde a Free Now (antiga Mytaxi) está presente desde dezembro de 2015 e onde a Hive partilha centenas de trotinetas desde o final do ano passado. Juntar estes veículos apenas é possível porque a Hive está dentro da Free Now, uma das unidades do consórcio da BMW e da Daimler (dona da Mercedes) que reúne os serviços de mobilidade urbana.

“Os serviços são complementares: os táxis nem sempre têm acesso a alguns destinos e nem sempre é fácil deixarem as pessoas à porta do destino. Queremos que os nossos utilizadores escolham o tipo de transporte e a forma como viajam dependendo das suas necessidades”, destaca Joana Pereira Correia, responsável da Hive em Portugal.

A integração dos veículos numa aplicação é apenas o primeiro passo para juntar as várias opções de mobilidade do grupo alemão. “É possível fazer imensos progressos na aplicação: por exemplo, se estiver a chover, a plataforma pode recomendar automaticamente pedir um carro em vez de alugar uma trotineta”, assinala Tristán Torres Velat, líder da Hive.

A marca das duas rodas também aposta numa operação ecológica. “90% da frota em Portugal é a mesma desde o início das operações, porque a manutenção dos veículos é feita todas as noites e reutilizamos peças das trotinetas”, adianta a empresa.

A Hive também vai acompanhar as concorrentes, passando a utilizar bicicletas de carga elétrica para transportar baterias e veículos da rua até à oficina até ao final deste ano.

A plataforma alemã está a reforçar a operação em território português, concorrendo com a Circ em Braga e Matosinhos a partir da próxima semana.

A Free Now também está a acrescentar serviços para os taxistas portugueses. Graças à funcionalidade “a caminho”, poderão aceitar mais uma viagem ou um serviço extra durante o percurso para casa, aumentando os rendimentos e contribuindo para um serviço mais amigo do ambiente.

Esta ferramenta foi desenvolvida em Barcelona, que alberga um dos três centros de desenvolvimento da empresa, onde trabalham mais de cem pessoas de 24 nacionalidades.

Flávia Neves é uma das portuguesas a trabalhar no centro da cidade catalã. “Os portugueses têm uma coisa que é muito específica e muito boa: somos muito desenrascados e ensinam-nos a pensar”, destaca a responsável de produto.

Os outros dois centros de desenvolvimento ficam na Alemanha, em Hamburgo e em Berlim. No conjunto, a Free Now emprega 750 trabalhadores.

*O jornalista viajou a convite da Free Now.