Taylor's, Cockburn's e Offley vão ter Porto Tónico em lata

A Taylor's e a Symington, dois dos maiores grupos de vinho do Porto, preparam-se para lançar um vinho do Porto tónico em lata. O Taylor's Port & Tonic ready-to-drink vai estar disponível, em maio, "mesmo a tempo do verão", anunciou, esta sexta-feira, a marca em comunicado, sublinhando que a aposta inicial será no mercado nacional, a par do Reino Unido e dos Estados Unidos. Também a Symington está já em fase de ensaios, mas não avança com data de chegada ao mercado. E como não há duas sem três, a Offley, da Sogrape, também já veio anunciar o seu lançamento.

Explica a Taylor's, que faz parte do grupo The Fladgate Partnership, que foi a primeira casa a produzir um vinho do Porto branco seco, o Taylor's Chip Dry, lançado em 1934. Um vinho "perfeito para fazer um aperitivo refrescante e elegante", juntando-lhe água tónica. agora, diz, "é chegado o momento de o disponibilizar já preparado, numa elegante e muito conveniente lata de 250ml". O grupo destaca que se trata de um produto "fácil de transportar, versátil e que está pronto para ser apreciado em qualquer lugar, permitindo novos momentos de consumo e chegar a novos consumidores". Será uma bebida com 5,5% de volume de álcool, disponibilizada numa lata 100% reciclável.

Um lançamento que é o "culminar de dois anos de trabalho ao lado do Instituto do Vinho do Porto, que sem dúvida vai ajudar a trazer mais consumidores para o vinho do Porto", defende o diretor-geral da Taylor's, Adrian Bridge.

Já o enólogo da Taylor's admite que "este projeto foi um desafio para a equipa de enologia para selecionar os melhores ingredientes para combinar com o Taylor's Chip Dry, de modo a garantir o melhor equilíbrio e a bebida mais agradável e refrescante". David Guimaraens promete uma "bebida deliciosa, repleta de caráter, que vai surpreender e encantar até quem não conhece este excelente vinho do Porto".

Depois dos vinhos de mesa, é a vez do vinho do Porto se modernizar, apostando em novos formatos e na abordagem a novos clientes e momentos de consumo.

Também o grupo Symington admite estar em fase de ensaios com o seu produto, que será lançado sob a marca Cockburn's, escolhida por ser uma marca "irreverente" e dada a presença que tem no retalho no Reino Unido. "É a marca ideal para um novo desenvolvimento", explica Andrew May, o gestor da marca no universo Symington. Numa fase inicial, o mercado alvo da Cockburn's será o Reino Unido, por se tratar de um mercado chave para o grupo, mas, também, pelo grande interesse que o consumidor britânico revela pelos segmentos ready-to-drink e premixed alcohol. Sendo um produto novo, a marca admite que vai arrancar "com alguma cautela".

O objetivo é chegar ao mercado este verão, mas a Symington aguarda, ainda, luz verde do IVDP. "Estamos a fazer ensaios, tratando-se de um produto novo estamos a tentar dominar o métier.", diz Andrew May. A aposta no mercado nacional está, também, em aberto.

A Cockburn's não avança, para já, com expectativas de vendas ou potencial de negócio, admitindo encarar este projeto com base no sucesso do crescimento do mercado de bebidas ready-to-drink, na ordem dos dois dígitos ao ano, mas com uma "estimativa conservadora", que não quantifica. A aposta no Porto Tónic em lata é relevante "por vários motivos", admite Andrew May, já que, permite á marca aceder a novos espaços de comercialização, com as lojas de conveniência, e a uma área diferente da habitual, passando das prateleiras das garrafas para a zona de bebidas refrigeradas. "Dá-nos outra visibilidade e acesso a consumidores mais jovens", destaca.

Por fim, também a Sogrape anunciou hoje o lançamento do seu Porto Tónico ready-to-drink sob a marca Offley. "A nova proposta, que surge da celebração de um protocolo entre a Sogrape e o IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e Porto - deverá chegar ao mercado no verão de 2021", indica a empresa em comunicado, no qual sublinha que o novo produto, que traduz uma "apetência do mercado por novos mixers", representa a "solução ideal para quem pretende o consumo do mais conhecido cocktail de Vinho do Porto nas proporções certas: Vinho do Porto Branco, água tónica e um toque especial de aromatizantes naturais".

"Offley Clink Portonic surge como uma oportunidade de rejuvenescer a categoria do vinho do Porto e torná-lo apetecível para consumidores mais jovens. Os ready-to-drink (RTD), sobretudo em lata, são uma tendência mundial de consumo e, ao criarmos uma bebida à base de vinho do Porto, apresentamos uma alternativa premium a outros RTD, assegurando que é servida na perfeição", explica o chief marketing & sales officer da Sogrape, João Gomes da Silva. A aposta inicial será nos mercados internacionais onde os vinhos em lata têm vindo a crescer, designadamente no Reino Unido, EUA, Brasil e mercados nórdicos, sendo que a Sogrape promete ficar atenta a oportunidades em Portugal".