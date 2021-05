Taylor"s lança vinho do Porto da vindima de 1896

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Maio, 2021 • 18:21 Partilhar este artigo Facebook

A Taylor"s vai lançar um "raro" vinho do Porto produzido na vindima de 1896, na Região Demarcada do Douro, e que tem uma edição limitada de 1.700 decantadores de cristal, embalados numa luxuosa caixa de madeira de cerejeira, anunciou a empresa.

"O lançamento de um vinho tão antigo, valioso e único ocorre apenas algumas vezes numa geração. É pela sua natureza um evento histórico por direito próprio que a Taylor's tem o orgulho de partilhar com amantes do vinho e colecionadores de vinhos raros", afirmou, em comunicado, o diretor-geral da histórica casa produtora de vinho do Porto. Adrian Bridge assina o certificado personalizado que integra cada uma das 1.700 embalagens do Taylor's Single Harvest Tawny 1896.

A Taylor, Fladgate & Yeatman é uma das primeiras casas de vinho do Porto, tendo sido estabelecida em 1692. Desde a sua fundação que se dedica exclusivamente à produção de vinhos do Porto, desde o plantio da vinha e cultivo das uvas à elaboração, envelhecimento e engarrafamento dos lotes de vinhos, e aposta numa viticultura sustentável, nas suas dimensões ambiental, social e económica.

O néctar foi produzido na vindima de 1896, considerada "uma das melhores" do século XIX e fazia parte das reservas de vinhos do Porto, que envelhecem em madeira nas caves da empresa em Vila Nova de Gaia. Após 125 anos de envelhecimento em velhos cascos de carvalho, foram produzidas 1.700 unidades que vão estar disponíveis em lojas da especialidade neste mês de maio pelo preço de 4.800 euros.