Taylor's tem um 'very very old Tawny Port' para assinalar o jubileu de Isabel II

A rainha Isabel II tornou-se, a 6 de fevereiro, a primeira monarca britânica a celebrar um jubileu de platina, marcando 70 anos de reinado e a Taylor's decidiu assinalar este "aniversário sem precedentes" com o lançamento de uma edição limitada de um 'Very Very Old Tawny Port'. Sâo duas mil garrafas, numa elegante caixa de madeira, e que estarão à venda, a partir de março.

Esta é uma nova categoria especial de vinho do Porto, aprovada em janeiro pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP).

"Este excecional vinho do Porto é elaborado a partir dos melhores vinhos das nossas extensas reservas de vinhos velhos, que têm estado a envelhecer em cascos de carvalho, desde que a rainha ascendeu ao trono, atestando silenciosamente o extraordinário reinado de Isabel II como a monarca com o reinado mais longo da história britânica, refere, citado em comunicado, o diretor-geral da Taylor's, Adrian Bridge.

Diz a empresa que os vinhos selecionados para o lote desta edição limitada foram "escolhidos individualmente e lotados pelos provadores da Taylor's". O Taylor"s Very Very Old Tawny Port Platinum Jubilee é apresentado na clássica garrafa fosca dos tawnies de idade da Taylor"s, numa elegante caixa de madeira de faia. Uma edição limitada de duas mil garrafas, cujo preço de venda ao público será de 490 euros.

Recorde-se que a Taylor's é uma das empresas que detém o alvará real de fornecedor de vinho do Porto à Casa Real britânica.