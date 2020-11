TDT. "Contamos concluir processo de acordo com calendário, em dezembro. 80 mil pediram ajuda

Comando de televisão. Migração de TDT © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

"O processo de (migração dos emissores da Televisão Digital Terrestre) está a decorrer de acordo com o calendário", garante João Cadete Matos, presidente da Anacom, durante a apresentação do regulamento final do 5G. "Temos expectativa que o processo conclua em dezembro", refere o responsável, adianta que, neste momento, 81% dos emissores já fez a sua migração, faltando apenas 46 torres. "Queremos que todos os portugueses que veem televisão de forma gratuita continuem a fazê-lo e queremos que continuem até ao fim". Uma mudança que, diz, custou menos de 4 milhões, quando a proposta de alteração da Altice, que tem a concessão da rede TDT, previa custos de cerca de 25 milhões.

A mudança dos emissores da TDT - onde são emitidos os canais gratuitos RTP, SIC e TVI, por exemplo - foi retomada em agosto, depois da pandemia ter interrompido o processo em março. As faixas têm de ser libertadas para serem usadas no 5G e só serão colocadas em leilão, "quando o processo estiver concluído", assegura Cadete Matos, quando questionado pelo Dinheiro Vivo. A conclusão do leilão do 5G está previsto para janeiro, com a entrega das licenças aos operadores vencedores ainda no primeiro trimestre de 2021.

"Ainda hoje" equipas técnicas estão no terreno a fazer essa migração, responde Cadete Matos, questionado pelo Dinheiro Vivo sobre se face às novas restrições impostas por causa da pandemia em 121 concelhos do país - onde em alguns dos quais ainda decorre o processo de migração - o calendário de migração poderia resvalar.

Das 243 torres que teriam se ser alteradas, 81% já o foram, restando 64 emissores por mudar no continente e ilhas. Parte dessas alterações está a ser feito remotamente pelo fornecedor alemão da Altice, uma decisão contestada pela operadora, no entender da Anacom, de "forma injusta", já que estão a fazer esse trabalho via internet, com técnicos da operadora no local.

"Esta mudança tem sido feita de forma muito profissional pelos técnicos da empresa Altice", elogiou o presidente da Anacom, que aproveitou para elogiar os técnicos do regulador que, ou através do call center - para ajudar os consumidores no processo de ressintonia - ou nas visitas a casa têm colaborado neste processo.

"Só no call center neste momento recebemos 80 mil pedidos de ajuda, 95% dos quais resolvemos por telefone. Dos 5%, representa 4 mil deslocações dos técnicos da Anacom às residências das pessoas para as ajudar".

"Todos os que viam televisão gratuita continuam a ver e queremos que continuem", diz, mas a um "custo substancialmente inferior ao custo proposto pela Altice no início da operaração", atira o regulador. Manter a mudança em simulcast- com dois sinais de televisão em simultâneo - teria um custo na ordem dos 25 milhões de euros. Conseguimos fazer este processo com um custo substancialmente inferior , menos de 4 milhões".