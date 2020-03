TDT. Migração de emissores suspensa por causa do Covid-19

O processo de migração da rede de Televisão Digital Terrestre (TDT) está suspenso devido aos constrangimentos associados ao Covid-19, anunciou a Anacom. A libertação da faixa dos 700 MHZ, prevista para 30 de junho, para o arranque do 5G fica adiada “por motivo de força maior”.

“A suspensão do processo decorre da prévia articulação entre a Anacom e a Meo, operador da rede de TDT, e mereceu a necessária concordância do Governo”, informa o regulador em nota de imprensa.

“Esta decisão justifica-se por um conjunto de dificuldades referidas pela Meo, devido ao impacto das medidas de proteção civil e de saúde pública adotadas ou a adotar, em face das recomendações da Direção Geral de Saúde para o Covid-19. Neste contexto, a empresa refere ainda o recurso a equipas técnicas de fornecedores estrangeiros”, justifica a Anacom.

A Meo tem em marcha um plano de contingência para enfrentar o surto de coronavírus. Na passada quinta-feira, quando questionado pelo Dinheiro Vivo sobre eventual impacto do surto Covid-19 no processo de migração, a empresa dizia: “A Altice Portugal mantém para já o seu calendário, ou seja, prevê que o processo de migração da TDT esteja concluído em julho. No entanto e face à situação atualmente vivida, não descarta a possibilidade de este processo vir a ser impactado por motivos externos e alheios à empresa, pelos quais não pode ser responsabilizada, nomeadamente ao nível do fornecimento de equipamentos ou mesmo de outras restrições decretadas por parte das Autoridades. A Altice Portugal reitera que tudo fará para contribuir para a defesa e proteção dos seus colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores e na estrita promoção do interesse público.”

Neste momento, já há mais de 100 casos de infeções confirmadas no país, tendo o Governo decretado na quinta-feira, o fecho das escolas a partir de segunda-feira e pedido a contenção social dos portugueses.

“Em face dos vários riscos e da elevada incerteza sobre a concretização do processo de migração nos termos planeados, a sua suspensão imediata afigura-se prudente”, diz a Anacom.

Uma decisão que tem consequências no calendário do 5G. Era esperado que as faixas dos 700 MHz estivessem libertas em finais de junho, a mesma data do arranque oficial da quinta geração móvel no país.

“A decisão de suspensão do processo de migração da rede de TDT tem como consequência o adiamento, por motivo de força maior, da data de libertação da faixa dos 700 MHz prevista para 30 de junho de 2020 conforme estabelecido no Roteiro Nacional, aprovado pela Anacom em 27 de junho de 2018, com concordância do Governo”, diz ainda o regulador.

A data de junho tem sido contestada pela Altice que tem apontado a concretização do processo de migração dos emissores para finais de julho.

Na sequência desta decisão, os emissores que iriam ser alterados a partir da próxima segunda-feira, já não mudam de frequência. “O processo será retomado assim que as condições associadas à pandemia o permitam.”

Como esta sexta-feira se procedeu à mudança de frequências dos emissores do Couço (Alto Alentejo), da Trindade e da Estrela (Lisboa), a Anacom vai continuar nos próximos dias a prestar informação através da linha atendimento gratuita 800 102 002 para apoiar os telespectadores que sintam dificuldades em fazer a nova sintonia dos canais de televisão.