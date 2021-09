Team.IT promete trabalho no interior com salário de cidade  

Flávio Massano, CEO da Team.IT (na fila de baixo, ao centro), com parte da sua equipa. FOTO: direitos reservados.

Nascida em setembro, a tecnológica Team.IT tem a ambição de recrutar quadros qualificados e ajudá-los a fixarem-se no interior do país, com salários ao nível das grandes cidades, como Lisboa, começando por um mínimo, para os recém-formados, acima dos mil euros líquidos.

"Um colaborador júnior, acabado de sair da universidade ou de formação equivalente, pode iniciar a sua carreira a receber um vencimento superior a mil euros líquidos por mês na nossa empresa", revela o Team CEO Flávio Massano.

"A partir desse primeiro patamar, depende de muitos fatores de evolução de carreira e de perfil para perfil, mas a nossa oferta salarial é bastante competitiva para o mercado e, se, compararmos com os vencimentos médios praticados no interior, podemos afirmar que vamos estar muito acima dessa mesma média".

Nascido na vila de Manteigas, coração da Serra da Estrela, para o gestor de empresas de IT Flávio Massano, de 31 anos, a fixação de quadros superiores no interior do país tornou-se numa missão. Ou não fosse ele também candidato independente às autárquicas por Manteigas, que tem como uma das suas bandeiras a ambição de captar investimento que crie postos de trabalho, de preferência altamente qualificados, para a região.

Ainda que tenha a sua sede em Lisboa, a Team.IT, a mais recente startup do grupo francês MoOngy, de Engenharia e TI, que tem 22 marcas e que conta com mais de 5500 colaboradores em dez países, tem uma visão mais holística desta estratégia de corporativismo sustentável - work-life balance, trabalho remoto, envolvimento comunitário. "Somos remote first e fomentamos a hipótese de profissionais de tecnologia poderem exercer a partir de regiões que tenham melhor custo de vida, com vencimentos iguais aos do resto do país. É uma mais-valia que acaba por beneficiar a região na qual habitam", explica ao Dinheiro Vivo Flávio Massano.

"Focamo-nos no bem-estar das nossas pessoas e acreditamos que a sua felicidade, e das suas famílias, depende de coisas tão simples como a decisão de poderem trabalhar a partir de onde mais desejarem."

A prestar serviços de outsourcing, software development, quality assurance, business intelligence e project management para várias empresas a operar em Portugal, a Team.IT soma uma equipa de mais de 40 colaboradores, entre consultores e profissionais de gestão, recrutamento e RH. A startup nasceu de um conjunto de profissionais experientes em consultoria tecnológica, naturais de localidades do interior do país como Manteigas, Idanha-a-Nova e

Castelo Branco. "Lançámos a Team.IT oficialmente em setembro, embora desde junho estejamos a operar em regime de soft-opening. Nesse mês éramos oito pessoas. Face a este crescimento, acreditamos que ainda antes de 2022 vamos superar a barreira dos 80 colaboradores", conta o gestor.

"É nossa ambição abrir espaços de co-work/escritórios no sentido de serem centros de partilha com as comunidades locais e de trabalho presencial para os profissionais que residam na área, caso queiram", prossegue Flávio. O objetivo é criar ligações entre colaboradores, a empresa e organizações locais espalhadas pelo país. "Queremos disponibilizar o nosso know how tecnológico a instituições de solidariedade, culturais, municipais e mesmo trabalhar com outras empresas", conclui.