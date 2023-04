TechOf aposta em reskilling e upskilling com abertura de novo curso de Data Analyst

O Centro de Formação e Especialização Tecnológica da TechOf, no Parque das Nações, em Lisboa © DR.

A TechOf, Centro de Formação e Especialização Tecnológica que iniciou atividade em março deste ano, vai lançar um novo curso de Data Analyst a começar já no próximo mês de maio. Lecionado com base numa metodologia importada de Israel e única em Portugal, a aposta é no reskilling ou upskilling de alunos.

"Desde que abrimos o Centro que este tem sido um dos programas que mais curiosidade e procura tem gerado. Temos sido contactados por vários profissionais, maioritariamente da área de gestão e marketing que, tendo noção da importância da informação gerada pelas empresas (quer na sua atividade offline como online) e da sua utilidade para a tomada de decisão e evolução dos negócios, querem dar o "salto do Excel" para uma melhor arquitetura, gestão e apresentação estratégica dos dados", explica Nuno Rosado, CEO da TechOf.

Neste novo programa os alunos vão aprender a trabalhar, entre outras tecnologias, com: SQL, Excel avançado, Power BI e Python. "Este curso representa uma excelente oportunidade para as empresas apostarem no upskilling dos seus colaboradores, retendo talento e sofisticando as suas operações e tomada de decisões estratégicas", afirma Nuno Rosado.

Até dia 30 de abril, os alunos - particulares ou empresas -, podem inscrever-se no curso no site da TechOf, com direito a condições especiais.

O objetivo da TechOf é formar 500 alunos com uma taxa de empregabilidade de 100% durante o seu primeiro ano de atividade.