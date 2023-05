TechOf fecha parceria com multinacional de serviços TI que quer recrutar em Portugal

Centro de Formação e Especialização Tecnológica da TechOf no Parque das Nações, em Lisboa © DR.

Dinheiro Vivo 18 Maio, 2023 • 21:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TechOf, Centro de Formação e Especialização Tecnológica que iniciou atividade em março deste ano, acaba de firmar uma parceria com a multinacional Alenia, empresa especializada em consultoria e serviços de Tecnologias de Informação (TI), que iniciou atividade em 2019 e que acaba de entrar no mercado português com 15 vagas abertas para programadores.

Em grande expansão, e com o propósito de fazer crescer a sua equipa de consultores na área das novas tecnologias de informação e comunicação em Portugal, a multinacional viu na TechOf, enquanto escola de formação e especialização profissional focada em reskilling e upskilling, a parceira perfeita.

Julien Casenaz, talent acquisition specialist da Alenia, explica que para conseguir responder às necessidades crescentes de recrutamento, em que há cada vez mais escassez de pessoal qualificado disponível, é "crucial conseguir atrair talento dos centros de formação locais e depois, internamente, continuar a investir em formação especializada".

A tecnologia continua a evoluir rapidamente, o que significa que a necessidade de aprendizagem não vai abrandar. Nesse sentido, a TechOf vê nestas parcerias uma forma de "facilitar emprego aos seus trainees e melhorar e adaptar os conteúdos didáticos à realidade do mercado de trabalho, tornando os cursos mais relevantes e os nossos alunos mais bem preparados", afirma Diogo Reis Pereira, chief marketing officer da TechOf.

Composta por uma rede de mais de 150 consultores de TI, a Alenia foca-se na transformação digital a curto ou longo prazo dos seus já 15 clientes com operações multinacionais, nomeadamente na área da banca, seguros, no setor automóvel ou energia.

No dia 17 de maio, a TechOf abriu as suas portas e promoveu um "dia aberto" nas suas instalações do Parque das Nações, onde convidou Skander Oueslati, responsável pela Alenia em Espanha e Portugal e Julien Casenaz, talent qcquisition specialist da organização, a apresentar a empresa e a oferta de recrutamento para a qual procura 15 programadores portugueses.