Tecnologia da portuguesa E-goi permitiu às PME recuperarem milhares de euros em pagamentos perdidos

Uma tecnologia desenvolvida pela E-goi, plataforma de marketing portuguesa, permitiu a resultados históricos em apenas três meses numa só PME (pequenas e médias empresas) num caso de estudo agora revelado.

Em tempos de pandemia, com as empresas a enfrentar grandes desafios socioeconómicos, eis um exemplo de sucesso. A história foi revelada em novembro, num seminário online em que, durante uma hora, a E-goi, juntamente com a Ifthenpay, fintech portuguesa de pagamentos, e a agência de marketing digital Weboost, apresentaram a estratégia e os resultados deste caso.

O Bairro Saúde, um grupo de seis farmácias, conseguiu no passado mês de agosto, através da solução desenvolvida pela E-goi, em parceria com a Ifthenpay, e com a ajuda da Weboost, recuperar pagamentos perdidos num total de 8 mil euros. Com que estratégia? "A Weboost, sabendo que o cliente perdia um montante considerável todos os meses em encomendas não pagas, sempre que havia uma intenção de compra por referência multibanco, usou a solução desenvolvida pela E-goi que envia mensagens automáticas para o cliente assim que a referência é gerada para pagamento na loja, incluindo todos os dados de pagamento. O sistema permite ainda enviar lembretes de pagamento por SMS" explica ao Dinheiro Vivo Ernesto Ferreira, diretor da E-goi Digital Solutions.

João Roma, gestor da loja online do Bairro Saúde, considera o valor relativamente baixo, no entanto, afirma que "o mês de agosto é o mês com menos vendas. Até aos dias de hoje, a faturação foi de mais de 50 mil euros e a este ritmo, daqui a pouco mais de um ano, é possível chegar aos mais de 1 milhão de euros em vendas que estavam a ser sistematicamente perdidas até à implementação desta solução, o que para uma PME como esta é extremamente significativo", acrescenta o gestor.

Quanto à utilização e rentabilidade desta estratégia, a empresa afirma que, quando avaliado "o custo de um SMS, que ronda os 0,04€, enviado a cada referência gerada comparativamente à faturação que a loja obteve, facilmente chegamos à conclusão que é uma solução altamente rentável para qualquer loja ou empresa que venda online".

A E-goi, pela voz de Miguel Azevedo, que lidera o departamento de integrações e parcerias técnicas congratula-se com os resultados obtidos e reconhece que "é muito gratificante tornar possível estes resultados, particularmente neste contexto de pandemia onde mais do que nunca as empresas precisam

das vendas online para assegurar a sua sobrevivência".

Marketing digital

Como consequência direta da covid-19, a procura pelos serviços de marketing digital aumentou e, esta procura não se sentiu só "na criação de lojas online, mas também, e sobretudo, por tecnologia que seja capaz de unir offline e online" afirma Ernesto Ferreira.

Daí, resultou a criação da "E-goi Digital Solutions, que procura desenvolver soluções à medida para aproveitar o melhor dos dois mundos: a experiência de compra em loja física, com a facilidade de consulta, acesso à informação e dados gerados pelo online" acrescenta ainda.

No que respeita às estratégias mais procuradas, as PME têm tendência a recorrer aos emails e aos SMS, no entanto, "já perceberam as vantagens de uma comunicação integrada e do omnicanal".

"Por outro lado, as grandes empresas esperam cada vez mais inovação e uma resposta da tecnologia e da inteligência artificial, com soluções à medida, algo que a E-goi Digital Solutions, a nova unidade de negócio do grupo E-goi veio colmatar", conclui o diretor.

Quanto à Ifthenpay, através do seu diretor geral, Filipe Moura, a startup passa uma mensagem de esperança para o futuro. "Casos de sucesso como este fazem as empresas acreditar, mesmo aquelas que não têm experiência de vender online, que é possível sobreviverem e terem sucesso com soluções simples como a que apresentámos neste webinar, de que muito nos orgulhamos", diz o responsável.