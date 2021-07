Tecnologia portuguesa transforma híbridos em elétricos em três cidades

Exemplo de modelo híbrido plug-in da BMW. © Ben Stansall/AFP

Há tecnologia portuguesa que transforma os automóveis híbridos em elétricos em três cidades de forma automática. Lisboa, Porto e Braga são as primeiras três localizações a beneficiarem da solução criada pela Critical Software em consórcio com a BMW, segundo o anúncio feito esta terça-feira.

A solução eDriveZones permite que os híbridos com tomada de carregamento exterior (plug-in) passem automaticamente para o modo elétrico nas zonas de zero ou baixas emissões do centro de Lisboa, Porto e Braga.

Na fase inicial, a ferramenta está disponível para os modelos 330e, 745e, X5 xDrive45e e 530e, refere o comunicado.

Desde 2018 que Critical Software e BMW trabalham juntas em Portugal, através do consórcio Critical TechWorks. Há mais de 1000 pessoas a trabalharem nesta entidade, com escritórios em Lisboa e no Porto. Só em 2021 estão a ser contratadas 400 pessoas.

Entre as ferramentas desenvolvidas nos últimos três anos, destaque para o sistema que permite ao condutor programar a temperatura do carro antes de lá entrar e o plano de carregamento para carros elétricos.