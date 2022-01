Tecnologia trará "um futuro de inovação, sustentabilidade e talento"

10º Aniversário Dinheiro Vivo: Conferência O futuro é dos fazedores © Rita Chantre / Global Imagens)

A capacidade de inovação em Portugal é assinalável, defendeu Luís Rodrigues durante o discurso de encerramento da conferência "O Futuro é dos Fazedores", que assinalou o 10º aniversário do Dinheiro Vivo no Estúdio TimeOut, em Lisboa. Para o diretor-executivo da Startup Braga, o crescimento do empreendedorismo nacional está associado à "profunda crise económica mundial" do início da década e que permitiu a Portugal estar "13% acima da média europeia de startups per capita". "O top 25 das startups criadas até 2015 revela-nos três dos atuais unicórnios portugueses", aponta, reforçando a importância de apoiar novos projetos inovadores.

Porém, existem desafios que importa ultrapassar para continuar a desenvolver o ecossistema de inovação em Portugal. Entre os principais, destaque para "o sobreaquecimento do mercado de trabalho e a procura desenfreada por recém-licenciados", que estão a dificultar a contratação de talentos, em particular no sector das TIC. Luís Rodrigues defende, por isso, a adoção de medidas que permitam "suportar e alavancar as diferentes fases de desenvolvimento dos projetos inovadores", mas também que "permitam contrariar a fuga de recursos especializados" para o estrangeiro.

Ainda assim, acredita o empreendedor, será necessário reforçar a atratividade do território nacional para a captação de talentos internacionais e, sobretudo, investimento estrangeiro. "Temos de ter a ambição de afirmar Portugal como startup nation", pede o gestor, que diz ser preciso aumentar o número de investidores nacionais "capazes de atuar nas várias fases de uma startup". "Mais de 42% das startups inquiridas num estudo recente revelaram que a pandemia gerou novas oportunidades alavancadas pela digitalização de processos, pela mudança de comportamentos e transformação de paradigmas", acrescenta Luís Rodrigues, que olha para o contexto pandémico como uma janela de novos negócios.

Para o diretor-executivo da Startup Braga, a inovação terá um papel central na missão conjunta de reduzir a pegada ambiental e chegar a "um futuro de inovação, sustentabilidade e talento" que poderá colocar Portugal no mapa da disrupção a nível internacional.