Bright Pixel Capital lidera investimento para melhorar anúncios na Amazon

A Bright Pixel Capital (ex-Sonae IM) liderou uma ronda de investimento Série A no valor de cinco milhões de dólares (4,7 milhões de euros) na norte-americana Mayan, uma startup que desenvolve software para otimização de publicidade e operações para empresas que vendem nas plataformas da Amazon.

O investimento liderado pelo braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae soma-se aos dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros) de financiamento seed que a empresa, fundada por 4 engenheiros do MIT, levantou há um ano, de investidores como o Y-Combinator, Global Founders Capital, Alumni Ventures Group, ESAS Ventures e Alarko Ventures.

Manuel Queiroz, diretor de investimento da Bright Pixel Capital, explica que "vender com eficiência na Amazon continua a ser extremamente complexo, exigindo a análise de várias fontes de dados e a otimização de diversas dimensões de negócio, incluindo publicidade, stocks e working capital". O gestor considera que a Mayan pode dar resposta às necessidades dos negócios que passam pela Amazon. "A plataforma que criaram permite que os seus clientes acedam a tecnologia sofisticada para escalar as suas empresas, com resultados comprovados, aumentando a sua base de clientes cinco vezes num ano", refere em comunicado.

"Um dos nossos fatores diferenciadores é que desenvolvemos os nossos produtos em contacto com atuais e antigos vendedores bem-sucedidos na Amazon, quer sejam nossos clientes ou nossos colegas de equipa. Na Mayan, ajudamos os nossos clientes através da criação de automatismos e informações orientados por dados que ajudam a impulsionar o seu crescimento", argumenta Chris Compean, cofundador e CEO da Mayan.

De acordo com o mesmo comunicado, a Amazon reúne atualmente mais de seis milhões de vendedores no seu ecossistema, sendo a publicidade cada vez mais relevante, com um crescimento de 7 para 31 mil milhões de dólares entre 2018 e 2021. "O valor representa metade da receita que a Amazon gera por meio da Amazon Web Services, sendo maior do que o negócio de publicidade do YouTube", lê-se. Cerca de 40% das vendas estão associadas a publicidade.