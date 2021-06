Claranet tem 'Luz verde' para controlar Bizdirect

António Miguel Ferreira, responsável pela operação da Claranet em Portugal, Espanha e América Latina. © Claranet Portugal

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu "luz verde" à compra do controlo exclusivo da Claranet Portugal sobre a tecnológica Digitmarket - Sistemas de Informação, conhecida como Bizdirect, que comprou à Sonaecom, segundo aviso publicado.

A decisão de não oposição à operação de concentração, tomada na sexta-feira pelo Conselho de Administração da AdC, e publicada no seu portal na internet, é justificada com o facto de não ser "suscetível de criar entraves significativos" à concorrência efetiva no mercado.

A Bizdirect é uma empresa tecnológica especializada na comercialização de soluções de tecnologias de informação (TI) na área de consultoria, na gestão de contratos corporativos de licenciamento e na integração de soluções de fabricantes, como a Microsoft.

A Claranet, ativa em Portugal no setor das tecnologias de informação, fornece serviços de gestão e alojamento de sistemas críticos, cibersegurança, soluções tecnológicas e de 'software'.

A operação de concentração envolveu um encaixe de 12 milhões, segundo o comunicado enviado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e foi concretizada pela subsidiária Sonae Investment Management - Software and Technology (Sonae IM) e restantes acionistas que chegaram a acordo com a Claranet Portugal para alienar à Claranet a totalidade do capital social e direitos de voto da Digitmarket.

O grupo, naquele comunicado, estimou "que a transação resulte num encaixe de aproximadamente 12 milhões de euros e num impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom, de cerca de cinco milhões de euros", mas ressalvou que "estes montantes poderão variar em função da data efetiva da transação e respetivo desempenho financeiro da Bizdirect até esse momento".