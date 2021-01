2021, a era híbrida chega para reinar. Mobilidade, wearables, saúde, trabalho e automatização

© Unsplash

A palavra "híbrido" vem do latim hibrida e diz respeito ao cruzamento de espécies - referindo-se aos animais. O exemplo mais óbvio é a mula - misto de burro com égua, mais pequenos do que cavalos e mais fortes do que os burros, tornaram-se animais úteis para levar mantimentos de um sítio para o outro. Na era digital há muito que as inovações humanas mais conhecidas são mais de engenharia do que de biologia - embora a tecnologia de dispositivos comece agora a expandir-se também para o mundo biológico.

Se 2020 foi um ano pandémico de aceleração digital, com cada vez mais pessoas a "viver" mais tempo na internet, 2021 promete ser um ano de mistura de conceitos e de um novo normal onde a tecnologia assume um papel ainda mais fulcral, sem esquecermos que o mundo presencial, cara a cara, também faz muita falta.

Em que áreas? Quase todas. Mas há algumas que se destacam. Num relatório deste final de ano que analisa as apostas que as empresas deverão adoptar até 2025 do World Economic Forum, por ordem de prioridade estão:

A computação na cloud, analítica de dados (Big-data analytics), Internet das Coisas, cibersegurança, a já famosa e pouco concreta para muitos inteligência artificial, processamento de texto, imagem e voz, e-commerce, robótica não humanóide (incluindo drones), realidade virtual e aumentada, tecnologia distribuída (como blockchain), impressão 3D, armazenamento energético (renováveis), novos materiais, biotecnologia, robôs humanóides e computação quântica.

Vamos então por partes numa análise às tecnologias que prometem fazer a diferença, juntando uma série de previsões que vão dos CTO das maiores empresas do mundo, passando por análises de especialistas e estudos já publicados. Presente em todas as temáticas está a expansão da inteligência artificial e machine learning a novas áreas e com novas funcionalidades (e a capacidade alimentada por ainda mais dados) e a Internet das Coisas (com mais sensores não só em nós mas também nas nossas casas e no nosso trabalho e ensino remoto). E não faltam as preocupações crescentes com a cibersegurança e as vantagens e problemas da expansão da biotecnologia (a empresa de Elon Musk, Neuralink, está a desenvolver chips para colocar no cérebro humano, para já, para tratar problemas cognitivos).

Revolução dos serviços de subscrição na cloud

Não sabe o que é a cloud? Sempre que está a ver uma série na Netflix, a ouvir música ou um podcast no Spotify, a aceder ao Facebook, a falar por videoconferência pelo Zoom, a ver fotos no Google Fotos, a espreitar o email do trabalho ou, em muitos casos, a jogar videojogos no telemóvel está a usar os benefícios na cloud. Em 2021 estes serviços de acesso a conteúdos ou a espaço na cloud só se vão expandir ainda mais inclusive nos gigantes Google, Microsoft, Amazon, Apple, entre outros e entrar em áreas como o fitness, mobilidade, gaming. Os benefícios são infinitos e são uma cada vez maior mina dos ovos de ouro para as tecnológicas, mas também para empresas como a Disney ou a HBO - que apostam cada vez mais no streaming de vídeo, inclusive com estreias de cinema em simultâneo nas salas e no serviço de streaming.

O poder de computação de gigantes como IBM ou Microsoft e os seus respetivos serviços alimentados por inteligência artificial ficam disponíveis nos nossos dispositivos, mesmo que não sejam topos de gama, graças à cloud e à capacidade de receber streaming (para a qual o 5G será importante). Mas com isso vem um preço, a tal subscrição mensal paga, algo que só o Facebook parece não ter como ambição - pelo menos como rede social - já que sustenta todo o seu negócio na publicidade personalizada.

Amazon lança os óculos inteligentes Echo Frames

Wearables (incluindo RV e RA)

Os relógios ou pulseiras são já inteligentes, de sucesso planetário e capazes de registar e nos ajudar na nossa saúde tal como os earbuds sem fios são já extensões da nossa relação com o smartphone. Mas será 2021 o ano dos óculos inteligentes de realidade aumentada? Tudo indica que sim. Oito anos depois da Google ter lançado sem sucesso os seus Glass, óculos inteligentes com um ecrã com formato futurista, agora parece que está criado o contexto tecnológico para surgirem soluções capazes e de sucesso de marcas como a Lenovo, Samsung ou até Apple.

A maioria deverão ser óculos de realidade aumentada com funcionalidades semelhantes às do smartphone e capacidade de nos colocar a informação na lente mantendo a visibilidade para o mundo que nos rodeia (a realidade virtual deve-se expandir no mundo do gaming). Espera-se ainda um aumento de ferramentas com realidade aumentada ou virtual na saúde (inclusive para consultas e diagnósticos), no trabalho ou na educação que prometem evitar filas, concentrações de pessoas e trazer em muitos casos mais eficiência.

Saúde na era digital

A inteligência artificial e automatização eficaz que ela permite está já em muitos do benefícios tecnológicos que nos rodeiam, mas descobertas recentes prometem novas funcionalidades e a chegada de forma massiva a novas áreas, a que parece ter maior potencial por explorar a par da indústria talvez seja a saúde, também acelerado pela pandemia e pela maior quantidade de dados pessoais de saúde disponíveis sobre cada um (onde os wearables e equipamentos IoT - a chamada internet das coisas - ajudam). A telesaúde ganhou uma importância sem precedentes, seja nas teleconsultas, passando pela telemonitorização remota de doentes (com a tecnologia a permitir fazê-lo 24h por dia sem internamento no hospital), a telediagnósticos. Muitos hospitais ainda não os praticam por falta de meios tecnológicos e de formação, algo que pode mudar em 2021, tal como a chegada dos gigantes tech ao mundo dos seguros e serviços de saúde. Com esta evolução, tem de haver cibersegurança para evitar riscos problemáticos.

5G, redes internas e automação

Internet mais rápida, segura e fiável nunca foi tão importante, como se viu durante a pandemia com o ensino e trabalho remoto a exigirem mais das redes de internet em casa. A promessa do 5G deveria ter começado a aparecer em Portugal em 2020, mas foi adiada para 2021 (ao contrário de outros países) e promete vir a tornar-se relevante de novas formas que podem incluir substituir as redes de fibra ótica e o Wi-Fi dentro de casa. Mas as suas capacidades serão também importantes para a realidade aumentada, para o gaming na cloud, para a mobilidade autónoma (carros-robô que comunicam entre si) onde se inclui os drones, para cirurgias remotas sem o risco de falhas e nas redes internas na indústria, eliminando cabos e dando fiabilidade e rapidez.

Computação complexa com acesso a bases de dados gigantescas pode ser assim transmitida em tempo real e de forma mais eficaz e fiável, o que será útil em todo o tipo de serviços, do streaming vídeo, às videochamadas. Mas também noutro tipo de tarefas que não podem mesmo ter falhas inclusive em sistemas automáticos controlados remotamente, seja carros autónomos, consultas remotas ou processos robotizados em todo o tipo de indústrias (ou até na agricultura). Na Noruega há já um operador de pesca que usa uma rede de 5G para automatizar a alimentação e o cuidado aos seus peixes, que inclui algoritmos de reconhecimento de imagens para detetar os peixes que estão a comer de menos ou com problemas e lhes providencia automaticamente medicamentos para os manter saudáveis. Iniciativas como esta serão mais frequentes em 2021, à medida que os negócios aumentar a automação entre a sua força de trabalho.

Trabalho e ensino híbrido; internet de comportamentos

Empresas e colaboradores, professores e estudantes que nunca tinham experimentado o trabalho ou ensino remoto foram obrigados a saborear o que já era prática em muitas tecnológicas (e não só) que apostavam na flexibilidade do trabalho para cativar talento. A obrigatoriedade e falta de equipamento ou de preparação trouxe dissabores, mas também vantagens e lições que aumentaram a lista dos novos fãs do trabalho a partir de casa, daí que estudos indicam que 76% dos trabalhadores portugueses querem ter essa possibilidade mesmo após a pandemia, a maioria num regime híbrido que combina trabalho presencial com remoto.

Com isso, os computadores ganharam fôlego inédito nas vendas, tal como acessórios tecnológicos e novas ferramentas digitais e físicas devem surgir em 2021. Essa nova realidade híbrida, de acordo com o líder da Amazon Web Services, Werner Vogels, irá levar ao redesenhar das nossas cidades (com novas dinâmicas de mobilidade)" e "comunidades mais saudáveis e seguras" numa "verdadeira convergência do digital e do físico". Também permitirá desenvolver a chamada Internet de Comportamentos, associada ao trabalho, indica relatório da Gartner, já que será possível recolher mais dados do que nunca e influenciar a forma como as pessoas trabalham - para eventualmente serem mais produtivos e competentes (embora se levantem também muitas questões de privacidade). Os dados podem ajudar a forma como as organizações interagem com os colaboradores.

"Ter opções de ensino e trabalho à distância disponíveis em qualquer altura" vai fazer toda a diferença. Espera-se que a nova realidade traga também um renascimento dos espaços de cowork, o repensar dos escritórios como os conhecemos (cada vez mais como espaços modulares de debate de ideias e onde se espera uma dispersão das sedes das empresas) e ainda crie mais nómadas digitais, que alugam pelo Airbnb uma casa num local paradisíaco durante uns meses para trabalharem de forma remota. Tudo possível graças à era digital e tecnológica expandida em 2020.