5G preocupa Parlamento Europeu? Errado. Como as narrativas falsas voam nas redes sociais

Há muito que o 5G tem sido fonte de teorias da conspiração e nem a sua implementação por várias partes do planeta e a guerra entre China, Coreia, EUA e Europa para ver quem o instala mais rápido tem diminuído o já chamado "lobby anti-5G" nascido e alimentado nas redes sociais (YouTube incluído).

Mais recentemente, um artigo publicado no site do Parlamento Europeu (PE) na área de Serviço de Estudos (EPRS) já em fevereiro (que foi integrado depois num podcast da área de estudos da instituição) levanta a suspeita que o impacto do 5G na saúde humana é real e não há estudos que permitam afastar essa hipótese. Sem surpresa, tornou-se partilha frequente em grupos anti-campos eletromagnéticos de radiofrequência (RF-EMFs), onde se integra o 3G, 4G e 5G para legitimar a sua cruzada.

O artigo em causa é assinado por Miroslava Karaboytcheva "e ajuda de uma forma mais polida, com uma aparente pesquisa por informação e por estudos, a suportar teorias da conspiração que não têm qualquer suporte pela comunidade científica". Quem o diz é Rui Aguiar, investigador da Universidade de Aveiro e do Instituto de Telecomunicações, presente em comités europeus para o 5G e 6G.

E quem é Miroslava Karaboytcheva? Uma pesquisa online revela que é professora de teoria económica da Universidade de Alicante, em Espanha - algo nunca mencionado no artigo em questão, nem nas partilhas em grupos anti-5G de Facebook que vimos. A sua participação na tal área de Investigação (Think Tank) do PE resume-se a meia dúzia de artigos, todos sobre economia, com a excepção deste sobre 5G que até parece traduzido em alemão, francês e poloca, além do inglês.

Europa ao lado do 5G

O Dinheiro Vivo pediu uma reação ao Parlamento Europeu, que explicou que o tal EPRS, o Serviço de Estudos da instituição, serve para apoiar o trabalho dos eurodeputados, "não representando a posição oficial do PE", daí que os documentos que surgem nessa área "seja da exclusiva responsabilidade do seu autor". Existe, na verdade, uma posição oficial sobre a tecnologia do 5G disponível no mesmo site, mais focada na importância da sua implementação.

"O Parlamento Europeu e todas a instituições europeias levam a desinformação muito a série, especialmente quando se torna numa questão de saúde pública como tem acontecido durante a pandemia de covid-19", explica o organismo, que revela que o PE já aprovou vários resoluções para melhorias dos mecanismos contra a desinformação relacionada com a pandemia, o que inclui narrativas enganadoras sobre o 5G".

Existe mesmo online um site da Comissão Europeia dedicado à desinformação que inclui referências ao 5G e a indicação de vários estudos e informação científica que suporta as decisões de implementar na Europa a tecnologia. Além de haver explicações concretas porque não faz sentido ligar o 5G à disseminação de covid a nível mundial - "não há de nenhuma forma correlação entre o coronavírus e rede 5G" -, há uma mensagem clara para que não surjam dúvidas, que reproduzimos:

"Proteger as pessoas é a principal prioridade da UE, e é por isso que os limites de exposição [aos campos eletromagnéticos de radiofrequência] seguem a abordagem de "é melhor prevenir do que remediar". Na verdade, os limites de exposição da UE para o público em geral, incluindo para o 5G, são 50 vezes mais baixos do que os valores de frequências (de acordo com a evidência científica disponível) que podem ter um impacto na saúde das pessoas. Todas as instalações de 5G devem respeitar estes padrões incrivelmente elevados antes de serem autorizadas a operar. Se não houvesse forma de usar o 5G sem colocar em risco a saúde e o bem-estar das pessoas na Europa, a UE nunca teria recomendado seu uso e os Estados-Membros teriam-no proibido".

No mesmo sítio é possível ver fact checks (da AFP) sobre a tecnologia 5G, os campos eletromagnéticos do 5G e um vídeo para ajudar a se separar facto de ficção na internet. O PE não revela, no entanto, se está a pensar remover ou contextualizar o artigo em questão de Miroslava Karaboytcheva.

Conspiradores já estão a prejudicar a Europa

O especialista Rui Aguiar, da Universidade de Aveiro, que é um dos seis membros do Comité de Gestão das Plataformas Tecnológicas Europeias (PTE) Net!Works, que analisa precisamente as comunicações móveis e o 5G, admite que se tem tornado repetitivo ter de explicar porque é que a tecnologia que está a ser implementada na Europa não é prejudicial para a saúde humana - já o fez, inclusive, ao Dinheiro Vivo no passado.

No caso do artigo publicado no site do PE, Aguiar explica que usa uma técnica que tem sido frequente em grupos conspirativos: "a esmagadora maioria da comunidade científica não tem dúvidas sobre o 5G, mas há uma franja de pessoas, 1%, que defende a necessidade de mais estudos, que só podem ser feitos após a instalação de muitas antenas de 5G, algo que ainda não existe e com a qual a maioria não concorda (os estudos existentes já dão segurança)".

O caso mais avançado na implementação, a Coreia do Sul, já tem cobertura para mais de 12 milhões de pessoas (das 52 milhões do país), com 170 mil estações base 5G (tem 870 mil de 4G). "E todos os estudos e análises por lá feitas não revelaram qualquer motivo de preocupação, se houvesse problemas já teriam sido detetados", indica Rui Aguiar.

A verdade é que Aguiar admite que a campanha de contrainformação nas redes sociais "tem alimentado uma narrativa falsa que tira ilações manipuladoras de estudos descontextualizados e que já fez estragos na Europa". O investigador refere-se ao que aconteceu recentemente em Bruxelas, com o município a ceder ao lobby das redes sociais. "Cederam, pararam a implementação do 5G para fazer análise e não só ajudaram a atrasar a introdução da tecnologia, como legitimaram os conspiradores que deram isso como exemplo para mostrar que a Comissão Europeia estava preocupada com o 5G".

Aguiar fala de um ciclo vicioso alimentado nas redes sociais e lamenta que "estas pessoas não gastem mais do seu tempo com atividades mais sérias e úteis para a sua vida".

"O 4G nunca competiu com o Wi-Fi que usamos nas nossas casas, mas o 5G vai conseguir fazê-lo", explica.

Guerra tecno-económica: quem ganha?

Rui Aguiar explica ainda que o atraso europeu no 5G tem consequências económicas relevantes, inclusive no PIB. "Há uma guerra tecno-económica entre China, EUA, Coreia e Europa pelo domínio nas redes de telecomunicações e na tecnologia em geral até porque se sabe que o 5G é uma tecnologia que irá permitir a transformação digital da sociedade", revela.

Depois dá o exemplo dos EUA, que tem feito uma pressão enorme sobre outros países e empresas estrangeiras "porque ficou para trás na tecnologia 5G e sabe disso e age como reação tardia". Existem três empresas gigantes no 5G "e nenhuma é americana: "a chinesa Huawei, a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia - seguem-se três mais pequenas, a coreana Samsung, a japonesa NEC e a chinesa ZTE". E apesar de ter sido Trump "no seu estilo simplista" a banir a Huawei dos EUA e a sugerir a compra da Nokia, com Biden a estratégia dos EUA para tentar recuperar no 5G "continua bem ativa e não vai parar".

Para o especialista, a diferença maior do 5G além da maior rapidez para o consumidor comum e de, daqui a alguns anos, ir potenciar e facilitar a expansão das cidades inteligentes, a telesaúde e os carros autónomos é que poderá substituir as redes de fibra que usamos em casa, algo que o 4G nunca conseguiu. "O 4G nunca competiu com o Wi-Fi que usamos nas nossas casas, mas o 5G vai conseguir fazê-lo", explica.

Daí que, sem surpresa, Aguiar tenha visto os EUA a desenvolver estratégias para minar o poder dos grandes fabricantes" para não ficarem para trás.

Frequências seguras

A tecnologia 5G na Europa usa três gamas de frequências distintas (os 700MHz, os 3.6GHz e os 26GHz), que são quase 100 vezes abaixo do valor que os estudos médicos indicam que pode ter consequências para a saúde.

"O 5G é garantidamente seguro em Portugal e na Europa, neste momento só estão a ser planeadas instalações nos 700MHz e nos 3.6GHz e em ambos os casos temos muitos anos de experiência no seu uso - basta lembrar que os 700MHz é essencialmente a zona onde se encontrava a TDT (que teve de ser reposicionada por causa do 5G, como é conhecimento público)", explica-nos o investigador.

O desenvolvimento do 5G (e das restantes comunicações móveis), no que diz respeito à chamada radiação não-ionizante (os 700MHz e os 3.6GHz), "tem sido acompanhado por órgãos independentes de saúde pública, que limitam os valores máximos de radiação que podem existir".

Há uns tempos Rui Aguiar viu-se obrigado a contrapor um professor de Física da Universidade de Évora chamado Hugo Gonçalves Silva, membro do grupo anti-5G Onda da Cidadania. "Tentei explicar-lhe porque ele estava errado nas teorias que lançava online e ele acabou por se recusar a aproveitar a oferta que lhe fiz de usar todas as minhas facilidades para fazer testes de 5G para provar o que diz, num projeto que ele poderia desenhar como quisesse".

O investigador deixa ainda uma confissão: "cada vez que apareço nos meios de comunicação a contrariar estas teorias, o meu reitor recebe mensagens indignadas de pessoas desses grupos a dizer que dou mau nome à Universidade".