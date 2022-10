62% dos programadores portugueses quer melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal

© NICOLAS ASFOURI/AFP

O novo relatório "Developer Engagement Report: Are Your Developers Happy or Halfway Out The Door" focado no emprego para programadores da OutSystems, revela que mais de metade (62%) dos inquiridos portugueses concorda que necessita de melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, comparando com os 63% dos programadores na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e com metade (50%) no que diz respeito aos programadores a nível global.

Ainda no estudo, que identifica as "principais tendências no que diz respeito à satisfação laboral e retenção nas empresas", mais de 84% dizem que definitivamente querem continuar por mais um ano na empresa onde estão e 45% por pelo menos mais dois anos. Só 16% dos inquiridos portugueses estão a pensar em mudar de empresa já - sendo que este número ascende a 47% no caso do Brasil. Já a nível global, 48% dos programadores ponderam ficar pelo menos um ano na empresa onde estão e 30% pelo menos nos próximos dois anos.

Além do mais, 16% dos programadores portugueses sente que são mal pagos, muito abaixo dos colegas (49%) franceses. Quase 30% dos programadores em Portugal está satisfeito com o número de programadores que trabalham nos seus projetos, comparando com 43% a nível global.

Já 69% dos programadores inquiridos concordam com a afirmação: "existem tantas oportunidades para mim que poderia, de forma fácil, obter uma posição profissional melhor", dizem.

Ainda, 70% dos programadores portugueses estão satisfeito com a capacidade de trabalhar em modo remoto, a partir de qualquer lugar, em contraste com 48% dos inquiridos na região EMEA. A percentagem é apenas ultrapassada pelos programadores brasileiros (77%).

O relatório da OutSystems - empresa de desenvolvimento de low-code - teve como base dados de 860 programadores globais.