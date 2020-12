63% da população disposta a partilhar informações de saúde em troca de atendimento personalizado

Telesaúde ou telemedicina (que inclui consultas remotas) é uma das tendências potenciada pela pandemia. © DR

Num ano de mudanças, a indústria da saúde também foi obrigada a rápidas alterações. Um relatório efetuado pela consultora Oliver Wyman aponta que a transformação digital da indústria da saúde continuará ao longo da próxima década.

Notando que, em 2020, os sistemas de saúde de vários países passaram de números muito baixos de consultas virtuais para milhares, a telemedicina terá mesmo vindo para ficar. Prova disso é a disponibilidade de 63% da população ativa mundial para partilhar as suas informações pessoais de saúde caso isso signifique que pode receber cuidados de saúde com mais qualidade; já 54% aceitaria a partilha se tal fosse sinónimo de cuidados de saúde mais personalizados.

Mas esta partilha supõe uma lógica de confiança: as pessoas esperam que os provedores destes serviços de saúde não só partilhem entre si a informação mas também que disponibilizem experiências que permitam ter a confiança dos doentes.

A pandemia de Covid-19, que obrigou a uma significativa redução de atendimentos presenciais, foi um catalisador para a telemedicina, nota a consultora. 59% das pessoas que experimentaram pela primeira vez a telemedicina durante a pandemia preveem que vão continuar a utilizar este serviço. Ainda assim, este tipo de atendimento continua a não ser o mais atrativo para 20% dos inquiridos, que acredita que não mudará para este serviço.

O relatório debruça-se ainda sobre o fenómeno das alterações climáticas. "Nos próximos dez anos vai ser impossível escapar a alguns impactos que as alterações climáticas terão na saúde em todo o mundo. Este fenómeno é a maior ameaça à saúde global do século XXI, já que as temperaturas extremas, as secas, a subida do nível do mar, os incêndios florestais, os furacões ou as inundações vão destruindo as infraestruturas, ameaçam o abastecimento de água, criam condições de vida perigosas, causam insegurança alimentar e provocam migrações e conflitos em todo o mundo", nota a Oliver Wyman.

Notando que as alterações climáticas vão ter um impacto direto na saúde, a indústria da saúde, também ela uma das indústrias que mais contribui para as alterações climáticas, deve adotar modelos mais sustentáveis e a adoção de cuidados de saúde preventivos.

"Durante a próxima década, o setor da saúde vai enfrentar uma série de escolhas de diferente dimensão, mas que serão a chave para a redefinição da indústria e o modo como esta presta serviços à sociedade", conclui o relatório.