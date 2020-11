86% dos profissionais apontam a cloud híbrida como o caminho do crescimento. Trabalho remoto será beneficiado

Comunicações no planeta Terra. © NASA

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2020 • 14:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Nutanix, multinacional americana líder em serviços cloud, acaba de lançar a terceira edição do Enterprise Cloud Index, uma pesquisa global que analisa o progresso da adoção das clouds híbrida, pública e privada por parte das empresas.

A mais recente edição, que contou com a participação de mais de 3.400 decisores de Tecnologias da Informação (TI) inclui dados concretos sobre a forma como o novo coronavírus está a impactar a atualidade e o futuro das decisões estratégicas na área.

Com a pandemia da covid-19 a obrigar a uma readaptação do mercado de trabalho, o desempenho de funções à distância tornou-se uma realidade que também ela teve de ser ajustada. Os departamentos de TI, de forma a apoiar as equipas geograficamente dispersas dedicarem-se ao melhoramento de uma infraestrutura rápida e segura.

Num inquérito elaborado pela Vanson Bourne, empresa de pesquisa de mercado, foi possível apurou que a maior parte dos profissionais, cerca de 76%, indicaram que a pandemia os fez pensar mais estrategicamente nas questões de TI, e quase metade, perto de 46%, afirma que os investimentos em cloud híbrida aumentaram como resultado direto da pandemia, incluindo clouds públicas e privadas.

As principais vantagens reconhecidas na cloud híbrida são a criação de ambientes de trabalho flexíveis, o fortalecimento dos planos de continuidade de negócio, a simplificação das operações e o aumento da utilização de sistemas de videoconferências.

Entre os utilizadores da cloud pública, 63% utilizam duas ou mais clouds do género, ou multiclouds, havendo a expectativa de este número atinja os 71% já nos próximos 12 meses.

O relatório que é hoje tornado público vem confirmar que as empresas deram passos importantes para se aproximarem de uma operação de TI que responda positivamente às suas necessidades, ao fortalecerem o seu ambiente de cloud híbrida. Assim, as equipas de Tecnologia da Informação estão mais focadas numa planificação de mudanças substanciais na infraestrutura das empresas, antevendo um aumento de 37% na implementação de clouds híbridas nos próximos cinco anos, com uma queda correspondente de 15% na utilização de data centers tradicionais não habilitados para a cloud.

Perto de 26% dos profissionais inquiridos afirmam que trabalham maioritariamente num modelo misto entre cloud pública, privada e data centers tradicionais, sendo os precursores ideais para a implementação de uma infraestrutura de cloud híbrida nos próximos tempos.

Relativamente ao futuro, o trabalho remoto está cada vez mais consolidado e com as empresas a preparar-se para essa realidade, o mesmo estudo feito em 2019 mostrava que cerca de 27% das empresas averiguadas tinham todos os seus colaboradores a trabalhar no escritório, o que só acontece em 7% das mesmas empresas inquiridas este ano.

Até 2022, a previsão é que cerca de 13% das empresas voltarão a não ter equipas em trabalho remoto, o que é menos de metade do que em 2019, antes do início da pandemia. Perante esta realidade, melhorar as infraestruturas de TI e as capacidades de trabalho à distância estão no topo das prioridades para os próximos 12 a 18 meses.

Com a questão da saúde pública a afetar todos os setores, ter os "canais de comunicação adequados entre funcionários, alunos e clientes" foi também apontado como um desafio por 47% dos respondentes.

Quanto aos principais motivos dados pelas empresas para alterarem as suas infraestruturas de TI, apenas 27% mencionou a redução de custos. Mais de metade estão agora mais focadas em terem um maior controlo dos recursos tecnológicos, em ganharem flexibilidade para ir ao encontro dos requisitos de negócio e em melhorarem o apoio dado aos clientes e às equipas em trabalho remoto.

Em comunicado, Wendy M. Pfeiffer, chefe de informação da Nutanix, afirma que "no início do ano as empresas olhavam para a tecnologia e consideravam-na uma função básica do negócio, que permitia rapidez nos importantes processos organizacionais da empresa. Mas hoje a tecnologia ocupa um lugar completamente diferente. É uma estratégia complexa e responsável pela viabilidade de uma empresa a longo prazo."

No que respeita à pandemia a gestora conclui que esta "veio acelerar a entrada numa nova Era de estratégia de TI, aumentando consideravelmente a sua importância. A Cloud Híbrida está na vanguarda, e continuará a estar".