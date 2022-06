A tecnologia muda-nos (e a psicologia pode ajudar). Com Bastonário da Ordem dos Psicólogos

Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. © Ricardo Ramos/Global Imagens

É um tema tão relevante quanto a própria criação das primeiras tecnologias - da linguagem à própria invenção da roda ou até à famosa inteligência artificial que tanto já deu e ainda promete dar. O ser humano cria tecnologia como a própria Internet - e assim nasceu a era da Internet (ou mais concretamente da Web nos anos 1990) - para resolver problemas ou encontrar novas soluções para a sua vida. E a tecnologia disruptiva cria novos hábitos e, se quisermos, novos tipos/gerações de humanos adaptados à nova realidade.

Este é o contexto para falamos no podcast Made in Tech esta semana da importância que a forma de se implementar as novas tecnologias deve ter em conta o seu impacto na psicologia humana - recentemente tivemos lições relevantes nessa matéria durante a pandemia e que nos fizerem depender como nunca da Internet e falar como nunca de saúde mental.

Francisco Miranda Rodrigues é psicólogo e atual Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e fala connosco sobre vários temas relevantes neste cruzamento relevante entre tecnologia e psicologia humana.

Seguem alguns dos destaques:

Os efeitos das redes sociais (e dos "likes") do Facebook ao Instragram e TikTok sobre os seres humanos (destaque nos adolescentes),

A ansiedade com a exposição sem precedentes a fontes de informação na era digital e da Internet (incluindo efeitos da primeira guerra na Europa "transmitida" na Internet)

Lidar com a ansiedade da chamada gamificação do investimento nos mercados e nas criptomoedas (Revolut e Robin Hood)

A necessidade de aprender a navegar no mundo da Internet (uma cada vez mais moderna e atualizada literacia digital e mediática para miúdos e graúdos) e que começa agora a alargar-se ao metaverso (e Web 3).

Terminamos com o futuro do trabalho, o foco na saúde mental que se expandiu durante a pandemia e o espírito de missão que segue cada vez mais as novas gerações no que fazem e a sua relevância.

