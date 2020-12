"A telesaúde e teleassistência já podiam ter poupado muitas vidas em Portugal"

Telesaúde ou telemedicina (que inclui consultas remotas) é uma das tendências potenciada pela pandemia. © DR

Dados europeus citados pelo INE mostram que existem já cerca de 10 mil mortes a mais do que seria previsto em 2020 (olhando para a média dos últimos cinco anos) em Portugal, bem acima da mortalidade pela pandemia (5192 pessoas). O médico, professor e ex-líder dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Henrique Martins, admite estar preocupado e lamenta que se continue a usar "ferramentas do século XX" em vez de "redes e sistemas modernos de telesaúde". Isso mesmo é explicado num relatório em que é coautor, feito pela Sociedade Ibérica de Telesaúde, que mostra que as oportunidades da telemedicina (consultas, monitorização e assistência remotas) em Portugal durante a pandemia estão a ser desperdiçadas e "a custar vidas, eficiência e dinheiro".

"Claro que há consequências do cancelamento para as milhares de consultas (os telefonemas feitos pelo SNS não as substituem) e é lógico que morrem mais pessoas, o que mostra que as consultas são necessárias", diz. O que o relatório revela é que "deve haver substituição das consultas presenciais por videoconsultas e monitorização dos doentes crónicos".

Ainda assim, depois de uma queda de 75% das consultas cara a cara em Portugal até setembro, é indicado que "só não houve colapso total do SNS por causa das teleconsultas por telefone", num "apoio mínimo e básico".

Dos 775 mil doentes com teleconsultas, só 4% tiveram acesso a videochamada, o resto foi por telefone, algo "melhor do que nada". O documento a que o DV teve acesso conclui: "É importante reconhecer que os telefonemas têm legalidade duvidosa, falta-lhe segurança e confidencialidade, criam dificuldades de diagnósticos e promovem sentimentos de insegurança nos doentes", daí que um "esforço pela telesaúde faça a diferença para o momento atual e para o futuro".

"O SNS tem pecado porque não basta fazer disparar o número de telefonemas e dizer que se aumentou as teleconsultas no país"

Portugal deve criar, assim, o que Henrique Martins chama de um "novo paradigma de atendimento médico e de enfermagem, que deve ser à partida em casa - com as pessoas a não terem de se deslocar aos pontos de saúde (ainda para mais nesta altura de pandemia)". O especialista admite que não é descabido doentes crónicos terem receio de ir ao hospital e dá o exemplo que a falta de consultas leva a que muitos "não tenham as receitas de medicamentos a tempo e isso leva a excesso de morte".

"Uso do digital na Saúde é urgente"

O médico com doutoramento em Cambridge diz que "o uso do digital é urgente" e "não é para fazer em dois anos, mas já este inverno", pedindo "uma rede nacional de teleassistência".

A preocupação maior é com os doentes respiratórios e cardíacos, já que se tivessem a ser telemonitorizados 24h por dia, "poderiam ter intervenção remota imediata e ajuste de medicação que faz a diferença" sem precisarem "de esperar por consulta que não chega ou telefonema que não resolve".

Henrique Martins dá o exemplo de telehospitais na China com pisos inteiros sem doentes, só com monitores e câmaras para acompanhar em andares vazios de pacientes e repletos de equipamento milhares de doentes e lamenta os hospitais do SNS terem ainda computadores com 15 anos.

Os exemplos que já existem em Portugal são "reduzidos" ou "amadores" porque dependem de alguns enfermeiros e médicos entusiastas e que fazem tudo "fora de horas" em vez de uma estratégia nacional, diz o médico.

O relatório dá o bom exemplo de uma unidade do Alto Minho, com um projeto piloto que inclui um sistema de telemonitorização com melhorias significativas no acompanhamento remoto no espaço de um ano (com menos casos graves, mortes e hospitalizações) de 130 doentes e lamenta que não seja expandido.

Henrique Martins explica que a China já tem telehospitais com pisos inteiros sem doentes, só com monitores e camarâs para acompanhar milhares de doentes, com bons exemplos a virem também da Austrália, países nórdicos ou do País Basco, bem como alguns estados dos EUA.

Telesaúde sai mais barata?

O médico cita ainda um estudo de 2015 da Administração Central do Sistema de Saúde para mostrar que além de ser útil durante a pandemia, a telesaúde também é mais barata para o Estado.

"Eles chegaram à conclusão que apesar do investimento inicial em material ser superior, fica mais barato manter um doente em telemonitorização do que ficar internado", avança. Além disso, diz mesmo que se o Estado investisse num sistema contratado a privados já em dezembro, em março de 2021 já estaria a poupar face ao que gasta agora, teriam mais consultas e melhores resultados e recuperariam o investimento em poucos meses" até porque "iriam ter menos pneumonias, menos doenças infeciosas e menos internamentos".

Há dois anos, o cálculo para telemonitorização de uma pessoa com doença respiratória crónica indicava um custo anual de cinco mil euros, "poupando-se cerca de 1000 a 1500 euros por ano do que se pagaria no sistema presencial vigente", garante.

A ideia da telemonitorização e assistência é precisamente de reduzir gastos com complicações de saúde, medicamentos e internamentos e o responsável diz que há pelo menos 50 mil doentes em Portugal que podiam estar com este sistema.

O maior problema português é mesmo a antiguidade dos sistemas e computadores dos hospitais - "aí os privados ganham em sistemas tecnológicos mais modernos e maior adaptação imediata por não terem uma dimensão tão grande". "Isto faz-se com computadores com câmara e microfone, algo que um telefone banal hoje já tem mas muitos dos equipamentos dos hospitais portugueses ainda não possuem", critica Henrique Martins, que admite que os computadores devem ter no máximo quatro ou cinco anos: "não é com os sistemas com 15 anos que muitos hospitais ainda têm que se vai lá".

Durante a pandemia (e depois dela)

O relatório ibérico elaborado por um grupo de académicos, clínicos, especialistas tecnológicos, profissionais de saúde e pacientes interessados na transformação digital e na telesaúde liderados desde julho por Henrique Martins, deixa ainda no final duas sugestões para dois cenários diferentes que resumimos de seguida:

Cenário na pandemia

Deve-se desenvolver e desenhar modelos organizacionais e tecnológicos que permitam cuidados de saúde não presenciais ou semi-presenciais a toda a população, que garantam a segurança com o máximo de informação possível aos profissionais de saúde (por videoconferência, telemonitorização, carregamento de ficheiros ou imagens para o doente, etc). Os modelos de telesaúde devem garantir equidade no acesso aos sistemas de saúde para não aumentar as disparidades digitais ou económicas entre a população.

Cenário da "nova normalidade" (pós pandemia)

Os modelos organizacionais e tecnológicos devem permitir um sistema híbrido ou misto de cuidados de saúde. O apoio não presencial deve ocupar uma posição de relevância numa sociedade cada vez mais digitalizada, garantindo padrões de segurança, qualidade e equidade. A estratégia deve contemplar assim melhorias em centros com pessoas institucionalizadas (como lares, centros para pessoas com deficiências, prisões, centros com menores, etc), usando sistemas de telesaúde. A ideia é assim contribuir para uma continuidade do cuidado ao doente e a disseminação de protocolos de cuidados de saúde modernos, comunicação contínua e coordenação entre gestores dos campos sociais e de saúde. Uma estratégia regional também deve incluir telereabilitação e telemonitorização dos doentes, este último deve focar-se em populações com maior risco associado, predefinindo objetivos, até por não ser desejável telemonitorizar todos.

Formação de médicos e doentes

A necessidade de apostar na telesaúde no país é um preocupação partilhada com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que lançou no final de novembro um formação para dotar profissionais de saúde e utentes dos conhecimentos e ferramentas necessárias para que possam recorrer mais e melhor à telessaúde. A instituição lamenta que essa área "não esteja a ser suficientemente utilizada nas unidades de saúde do país".

A formação gratuita que está a decorrer tem o apoio da Novartis e da multinacional norte-americana de telesaúde Teladoc Health.