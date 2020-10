Accenture compra empresa especializada em serviços de migração cloud

© Pixabay

A Accenture continua a demonstrar que está empenhada na área de negócio da cloud - prova disso é a aquisição da empresa espanhola Enimbos, especializada em serviços de migração para a cloud.

Apesar de não revelar o montante do negócio, a empresa explica que esta compra permitirá reforçar as capacidades na área da cloud, tanto em Portugal como em Espanha. Com vários escritórios (Madrid, Cáceres, Mérida, Barcelona, Aveiro e Lisboa), a Enimbos será integrada na Accenture Cloud First.

Anunciada em setembro deste ano, esta iniciativa arrancou com a premissa de ajudar mais empresas a acelerar a passagem para a cloud e os respetivos processos de transformação digital, com um investimento associado de 2,5 mil milhões de euros.

"A Enimbos é Premier Consulting Partner da Amazon Web Services (AWS) e possui mais de 130 certificações AWS. Além disso, a empresa mantém um relacionamento próximo com os restantes fornecedores de cloud, totalizando mais de 260 certificações", destaca a Accenture, referindo que a empresa disponibiliza vários serviços na cloud, que podem ir desde a transformação de data centers até à gestão e otimização de serviços multi-cloud, por exemplo.

"A aquisição da Enimbos é um passo significativo na nossa estratégia de crescimento em Espanha e Portugal, e no nosso plano de continuar a enriquecer as capacidades especializadas da Accenture com cada um dos parceiros do ecossistema nativo no mundo da cloud, como a Amazon, Google e Microsoft", afirma Domingo Mirón, presidente da Accenture Espanha, citado em comunicado. "A cloud já era o capacitador-chave para completarem a sua transformação, mas o COVID-19 impulsionou ainda mais essa necessidade. Esta aceleração da transformação digital permitirá que as empresas passem a ter 80% das suas operações na Cloud nos próximos três anos, e a Accenture pode apoiá-las no sentido de obterem resultados de negócio mais sólidos nesta viagem de transformação", continua o mesmo responsável.

Já Javier de la Cuerda, fundador e CEO da Enimbos, refere que a integração da empresa na Accenture "definitivamente aumenta o valor e capacidade de assessoria" para os clientes. "Atualmente, a cloud permite que as empresas transformem completamente as suas operações para inovar com maior rapidez e criar valor diferencial."