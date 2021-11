Accenture de olho nas ideias mais sustentáveis que passam pela Web Summit

Pedro Pombo, managing director Accenture Interactive © Álvaro Isidoro / Global Imagens

A Accenture aproveitou a parceria que tem com a Web Summit há já sete anos e montou em 2021 um estúdio no Forum - espaço exclusivo aos oradores convidados - da cimeira tecnológica. O objetivo da consultora foi criar um espaço onde pudesse trocar ideias e conhecer soluções dos gestores e especialistas mais conceituadas até ao mais inexperiente dos empreendedores. O mote das conversas foi a sustentabilidade ligada à inovação tecnológica, aproveitando a realização do COP 26 na mesma semana que a Web Summit. O resultado das sessões e conversas não será divulgado para já, mas a consultora está atenta, sobretudo, às jovens startups com as ideias sustentáveis mais inovadoras.

"O balanço é bastante positivo", realçou Pedro Pombo, Managing Director da Accenture Interactive, sublinhando que a Web Summit é "um sítio único, onde se encontra o sistema de inovação - startups nos seus diferentes estágios, ventures capital, opinion makers mundiais, especialistas em inovação e tecnologia, o mundo corporativo".

A sustentabilidade é o mote do espaço da Accenture porque se trata de um "imperativo" e local do estúdio - o lounge dos oradores - é justificado por ser onde se encontram "as opiniões destes diferentes stakeholders".

Que tipos de ideias chamaram a atenção deste gestor? Por exemplo, uma startup que propõe uma solução para capturar carbono e mineralizá-lo. "É um processo que ocorre naturalmente em centenas de anos, e esta startup propõe acelerar esse processo", detalhou Pedro Pombo.

Outra ideia que chamou a atenção do gestor partiu de "três adolescentes norte-americanos", que estão a trabalhar numa aplicação de captura de carbono, do ponto de vista dos materiais utilizados. "A captura de carbono ainda tem um custo elevado e ao encontrar aplicações para o carbono, depois de ser capturado, acaba por criar um mercado que torna essa procura mais eficiente do ponto de vista dos custos", disse.

Também ficou atento a uma startup que criou um "mercado para empresas que não são grandes empresas e que não tem meios para criar mecanismos para serem neutras no carbono".

No regresso da Web Summit ao formato presencial, segundo Pedro Pombo, "sente-se a eletricidade no ar" e isso reflete-se nas ideias., que revelam que "a sustentabilidade é um tema transversal e está a ser levado verdadeiramente a sério".

Além das ideias mais interessantes, a Accenture também tem interesse na captura de talento, sendo a Web Summit um local privilegiado. "Temos um interesse grande naquilo que vai ser a próxima geração de talento".

O balanço leva Pedro Pombo a afirmar que a ideia materializada este ano pela Accenture é para repetir em 2022, "sem dúvida".

Para já, ainda é cedo para decidir o que fazer depois da Web Summit terminar. Mas, explicou o gestor, há "efetivamente equipas que estão a fazer scouting". Tanto na Web Summit, quando esse tipo de procura, seleção e aposta ganha maior intensidade, como durante o resto do ano.

O eventual apoio da Accenture nas ideias identificadas pode representar investimento, ou criação de "pontes" para ligar contactos ou aceder a mentores, até ao estabelecimento entre as ofertas mais promissoras à rede de clientes da Accenture. Contudo, Pedro Pombo, vincou que a empresa não é um mero "Tinder entre startups e clientes". "O que procuramos é ver como é que as soluções dessas startups, acrescentadas com o know-how da Accenture conseguem criar e resolver problemas e desafios que os nossos clientes têm", explicou.