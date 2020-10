Ações da Apple subiram 6,35% em antecipação de novos iPhone

Apple. (Mladen ANTONOV / AFP) © AFP

Depois de um evento tépido em setembro, focado nos relógios e em serviços, a Apple prepara-se para apresentar novos modelos de iPhone esta terça-feira, dia 13. A navegar a onda da antecipação do evento, os títulos da Apple subiram 6,35% para os 124,40 dólares, na sessão desta segunda-feira.

Conforme nota a CNBC, trata-se da maior subida das ações da Apple desde o dia 31 de julho, quando a tecnológica encerrou a sessão a subir 10,47%, após a apresentação de resultados trimestrais.

Os analistas apontam que o lançamento desta terça, que contempla novos smartphones, poderá representar a maior mudança visual dos telefones da marca desde 2017.

Os rumores do mercado apontam para o lançamento de quatro modelos, com diferentes dimensões e preços. Outro tema que também tem feito correr tinta é a conetividade 5G: caso se confirme, será o primeiro telefone da Apple a suportar a quinta geração de redes móveis. Passando para o universo Android, as principais marcas já disponibilizam este tipo de conectividade, mesmo que ainda não esteja ao alcance de todos os consumidores.

Os tamanhos dos novos telefones poderão variar entre os 5,5 polegadas - o possível iPhone 12 Mini - e o iPhone 12 Pro, com um ecrã a rondar as 6,7 polegadas.