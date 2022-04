Ações do Twitter disparam após Elon Musk comprar participação de 9,2%

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX © AFP

Dinheiro Vivo com AFP 04 Abril, 2022 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As ações da rede social Twitter subiram mais de 25 por cento nas negociações do pré-mercado ("premarket") em Wall Street esta segunda-feira, depois de o patrão da Tesla, Elon Musk, ter comprado uma grande participação na empresa e se ter tornado oficialmente no maior acionista externo do Twitter.

Segundo uma publicação na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Musk adquiriu quase 73,5 milhões de ações do Twitter - uma participação de 9,2% na empresa.

Com base no preço de fecho das ações da empresa na sexta-feira, o investimento do multimilionário sul-africano é de quase 2,9 mil milhões de dólares. Já às 12h15 (em hora de Lisboa), as ações do Twitter estavam a ser negociadas a cerca de 49 dólares, um aumento de cerca de 26%.

Musk, que é o homem mais rico do mundo e CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, é um utilizador frequente do Twitter, postando mensagens e anúncios que muitas vezes geram controvérsia.

No verão de 2018, ele publicou um tweet onde afirmava ter o financiamento adequado para privatizar a Tesla, sem apresentar provas disso. Nessa altura, o tweet causou um ligeiro aumento do preço das ações da Tesla, mas a SEC veio depois dizer que as declarações no Twitter eram "falsas e enganosas".

O magnata concordou então que todos os tweets que pudesse escrever, suscetíveis de alterar o preço das ações da Tesla, seriam revistos primeiro por advogados, como parte de um acordo que o obrigaria a pagar uma multa de 20 milhões de dólares aplicada pela SEC por ter enganado os investidores. Pouco depois, Musk pediu a um juiz de Nova Iorque que revogasse o acordo. O seu advogado disse que a disputa com a SEC era "mais uma tentativa de assediar a Tesla e silenciar Musk".

Esta segunda-feira a agência de notícias Dow Jones recorda que Musk questionou o Twitter sobre "o compromisso da empresa com a liberdade de expressão" e que este afirmou que estava a "pensar criar a sua própria rede social".