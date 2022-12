Administração Pública investiu 240 milhões no setor tecnológico no terceiro trimestre

© Pixabay

A administração pública portuguesa adjudicou 1692 contratos envolvendo apenas serviços contratados ao setor tecnológico entre julho e setembro, perfazendo um total de 240 milhões de euros, revela esta segunda-feira a plataforma TendersTool.

Do valor apurado, cerca de 80% (188 milhões de euros aproximadamente) corresponde à contratação de serviços, desde outsourcing a manutenção de sistemas, sendo que os investimentos em hardware representaram 20% do total, de acordo com o comunicado enviado à redação.

A Hewlett - Packard Portugal, Ute Normática Serviços de Informática e Organização e a Meo foram as empresas que mais beneficiaram do investimento público e respetivas adjudicações de contratos no terceiro trimestre.

A Hewlett - Packard Portugal conseguiu projetos no valor global de 24,5 milhões de euros, a Ute Normática Serviços de Informática e Organização viu serem-lhe adjudicados projetos no valor de 19,63 milhões de euros e a Meo, do grupo Altice, garantiu contratos no valor de 17,49 milhões.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde foram a entidade pública mais ativa na contratação de serviços ao setor tecnológico. De acordo com a TendersTool contratou serviços num valor global de 38 milhões de euros. Seguiu-se a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (25 milhões) e o Instituto de Informática (21 milhões de euros).

Entre os contratos adjudicados, a plataforma desta a aquisição de licenças e serviços de manutenção e suporte do licenciamento à Oracle por 8 milhões de euros, bem como serviços de capacidade de infraestrutura de tecnológicas de informação e de manutenção das infraestruturas por 24 milhões de euros.