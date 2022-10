Affidea implementa soluções de Inteligência Artificial em 14 clínicas nacionais

Clínica da Affidea no Saldanha, em Lisboa © Direitos Reservados

A Inteligência Artificial (IA) está a dar passos em todos os setores. E o da saúde não é exceção. A gigante Affidea, prestadora europeia de serviços de diagnóstico, cuidados de ambulatório e tratamento oncológico, não quis perder o comboio da modernização e fechou uma parceria com a Incepto para implementar quatro soluções de radiologia munidas de tecnologia do futuro, focadas nas áreas da oncologia, neurologia e mama. A adoção da plataforma de Inteligência Artificial - que não requer mudança de equipamento ou integração de software individual - será feita, inicialmente, em 14 clínicas da Affidea no país.

Mas, o que vai permitir fazer de diferente tudo isto? Sobretudo, melhorar o cuidado ao paciente, através de um aumento do rigor na deteção, medição e diagnóstico, explica ao Dinheiro Vivo o diretor clínico da Affidea Portugal, Luís Rosa. A par, otimizar as operações, com menores tempos de aquisição, triagem e prioritização, e ainda reforçar a confiança da equipa médica relativamente aos resultados disponibilizados.

Por agora, o que se pretende é "a familiarização com novas formas de exercer a especialidade de radiologia e neurorradiologia, pela introdução destas ferramentas". O grande desafio, destaca o responsável, será avaliar qual o lugar que esta tecnologia deve ocupar na prática médica.

Ao momento, a rede nacional da prestadora de serviços de imagiologia já interpreta 500 exames diariamente com recurso à Inteligência Artificial, sendo Portugal o mercado mais avançado neste aspeto. Outros centros da Affidea, espalhados por diferentes países, também já estão a fazer uso das ferramentas criadas pela Incepto - e a avaliação do impacto, ainda que precoce, aponta para uma "melhoria significativa" no diagnóstico e encaminhamento dos casos clínicos. A empresa opta por manter confidencial o investimento realizado.

Um caminho obrigatório

"A aposta em soluções de IA é um caminho obrigatório para todos os prestadores de cuidados de saúde que se quiserem diferenciar e dar o mais rigoroso e avançado diagnóstico e tratamento aos seus pacientes", salienta o CEO da Affidea Portugal, Miguel Santos. Contudo, alerta, o investimento necessário poderá ser um entrave à atualização tecnológica, por parte de operadores independentes de menor dimensão.

A própria escala faz com que a "Affidea seja a eleição dos fornecedores" de IA, refere o responsável. Isto permite à rede europeia de clínicas "usufruir de tecnologia de última geração e ter um parque de equipamentos mais recente do que a média europeia".

Presente em Portugal desde 2007, a Affidea marca hoje presença em mais de 90 concelhos, através de uma rede de 20 clínicas, cinco serviços hospitalares, três laboratórios e cerca de 400 postos de colheitas. Por ano, 1,3 milhões de exames e 6,6 milhões de análises clínicas chegam a 1,5 milhões de utentes nacionais.

A ambição da empresa no país não fica por aqui. Depois de ter adquirido duas clínicas em Almada este ano, mais aquisições estão planeadas, estando já revelada a abertura de uma nova clínica no centro de Cascais, no início do próximo ano.